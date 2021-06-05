Россия — Болгария: прямая трансляция товарищеского матча
5 июня, в субботу, сборная России проведет товарищеский матч против Болгарии в Москве на стадионе «Динамо» (ВТБ Арена). Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед игрой гимн РФ исполнит российский певец Филипп Киркоров.
Команда Станислава Черчесова проведет последний контрольный матч перед стартом чемпионата Европы-2020 по футболу. 12 июня россияне сыграют с бельгийцами в Санкт-Петербурге. Ранее, 1 июня, сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеской встрече во Вроцлаве.
1 июня Болгария и Словакия (1:1) не выявили победителя в товарищеском матче.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Болгария можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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