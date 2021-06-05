5 июня, в субботу, сборная России проведет товарищеский матч против Болгарии в Москве на стадионе «Динамо» (ВТБ Арена). Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед игрой гимн РФ исполнит российский певец Филипп Киркоров.

Команда Станислава Черчесова проведет последний контрольный матч перед стартом чемпионата Европы-2020 по футболу. 12 июня россияне сыграют с бельгийцами в Санкт-Петербурге. Ранее, 1 июня, сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеской встрече во Вроцлаве.

1 июня Болгария и Словакия (1:1) не выявили победителя в товарищеском матче.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Болгария можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Видеотрансляция Россия — Болгария