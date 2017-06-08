Хорхе Сампаоли: "Пара Месси - Дибала способна вывести сборную Аргентины на новый уровень"

Новый главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что возлагает большие надежды на нападающих Лионеля Месси и Пауло Дибалу. Специалист подчеркнул, что никто не сомневается в высоком уровне этих форвардов.

– Месси и Дибала – прекрасные футболисты, в этом нет сомнений, – цитирует Goal.com Сампаоли. – В предстоящих товарищеских матчах мы проверим разные сочетания на поле и выясним, какие связки лучше сочетаются. Честно говоря, я считаю, что пара Месси – Дибала способна вывести сборную на совершенно иной уровень.