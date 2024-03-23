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23 марта, 21:24

Фанаты «Црвены Звезды» перед матчем с «Зенитом» вывесили баннер: «Россия и Сербия — братья на век»

Фанаты «Црвены Звезды» перед матчем с «Зенитом» сделали масштабный перфоманс
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Фаната «Црвены Звезды» перед товарищеским матчем с «Зенитом» сделали масштабный перфоманс, посвященный русско-сербской дружбе.

Также болельщики почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Матч начался 23 марта в 21.00 мск в Белграде. Перед игрой прошла молчания в память о жертвах, пострадавших в «Крокус Сити Холле».

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