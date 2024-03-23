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23 марта, 20:45

Франция — Германия: время начала и где смотреть трансляцию матча

Матч Франция — Германия пройдет 23 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press

Сборные Франции и Германии сыграют в рамках международных товарищеских матчей в субботу, 23 марта. Встреча пройдет на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события товарищеского матча Франция — Германия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на зарубежных каналах доступных в IP-TV сервисах и в социальной сети ВКонтакте в тематических сообществах: например, здесь.

Германия обеспечила себе участие в чемпионате Европы как хозяйка турнира. Это будет первый матч для бундестим в 2024 году.

Сборная Франции обеспечила себе выход в основной этап чемпионата Европы 2024-го года, заняв 1-е место в группе В по итогам 8-и туров. Французская команда набрала 22 очка из 24-х возможных.

В последней очной встрече Германия оказалась сильнее (2:1)

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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