Бразилия ушла от поражения в матче с Нигерией

Сборная Бразилии сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, который проходил в Сингапуре — 1:1. На 35-й минуте отличился хавбек африканцев Джо Арибо, однако во втором тайме полузащитник бразильцев Каземиру сравнял счет.

Товарищеский матч

Бразилия — Нигерия — 1:1 (0:1)

Голы: Арибо, 35 (0:1). Каземиру, 48 (1:1).

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньюс, Лоди, Тиагу Силва, Каземиру, Артур (Фабинью, 80), Габриэл Жезус (Лукас Пакета, 88), Неймар (Коутинью, 12), Эвертон (Ришарлисон, 46), Роберту Фирмину (Габриэл Барбоза, 62).

Нигерия: Узохо (Окойе, 63), Аджайи, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Ндиди, Арибо, Осимен (Онуачу, 74), Саймон (Деннис, 79), Ивоби (Азиз, 84), Чиквуэзе (Олайинка, 89).

Предупреждение: Ндиди, 88.

Судья: Фу (Сингапур).

13 октября. Сингапур. Стадион Национальный.