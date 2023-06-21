Бразилия уступила Сенегалу, Малкома заменили во втором тайме

Сборная Бразилии проиграла сборной Сенегала (2:4) в товарищеском матче.

За пентакампеонов голы забили Лукас Пакета и Маркиньос. У Сенегала дубль оформил Садио Мане, Абиб Диалло отличился один раз. Маркиньос также записал на свой счет автогол.

Нападающий «Зенита» Малком впервые в карьере попал в стартовый состав Бразилии на матч с Сенегалом. 26-летний игрок провел на поле 57 минут и не отметился результативными действиями.

Бывший защитник «Спартака» Айртон вышел с первых минут в составе Бразилии. 26-летнего футболиста заменили на 74-й минуте матча.

17 июня бразильцы победили Гвинею со счетом 4:1 в товарищеской игре.