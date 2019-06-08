Аргентина разгромила Никарагуа благодаря дублям Месси и Мартинеса

Сборная Аргентины в товарищсеком матче разгромила национальную команду Никарагуа со счетом 5:1. В составе победителей дубли оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, один гол на счету Роберто Перейры. У гостей с пенальти в компенсированное ко второму тайму время отличился Хуан Баррера.

Товарищеские матчи

Аргентина – Никарагуа – 5:1 (2:0)

Голы: Месси, 37 (1:0). Месси, 38 (2:0). Мартинес, 63 (3:0). Мартинес, 73 (4:0). Перейра, 81 (5:0). Баррера, 90+1 – с пенальти (5:1).

Аргентина: Армани, Отаменди, Фойт (Фунес Мори, 73), Паредес, Ло Сельсо, Родригес (Тальяфико, 56), Месси (Дибала, 46), Агуэро (Мартинес, 46), Суарес (Перейра, 57), Акунья (де Пауль, 62), Саравия.

Предупреждение: Мартинес, 49.

Судья: Гамбоа (Чили).

8 июня. Сан-Хуан. Стадион "Estadio Ingeniero Hilario Sanchez".