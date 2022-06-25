Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо». Он поразил ворота в матче против команды блогеров — «Амкал».

Нападающий «Динамо» Федор Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.

Отметим, что Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана.

После забитого мяча хоккеист покинул поле, вместо него на 12-й минуте матча вышел полузащитник Даниил Фомин, которому форвард передал капитанскую повязку.

24 июня Овечкин заключил с бело-голубыми контракт на один матч.