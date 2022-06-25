Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо»
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо». Он поразил ворота в матче против команды блогеров — «Амкал».
Нападающий «Динамо» Федор Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.
Отметим, что Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана.
После забитого мяча хоккеист покинул поле, вместо него на 12-й минуте матча вышел полузащитник Даниил Фомин, которому форвард передал капитанскую повязку.
24 июня Овечкин заключил с бело-голубыми контракт на один матч.
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