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Сегодня, 20:18

Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Знаменитый хоккеист Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо». Он поразил ворота в матче против команды блогеров — «Амкал».

Нападающий «Динамо» Федор Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.

Отметим, что Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана.

После забитого мяча хоккеист покинул поле, вместо него на 12-й минуте матча вышел полузащитник Даниил Фомин, которому форвард передал капитанскую повязку.

24 июня Овечкин заключил с бело-голубыми контракт на один матч.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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