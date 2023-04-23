Головин не сыграл с «Лансом» из-за высокой температуры

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на выездной матч 32-го тура лиги 1 против «Ланса» (0:3).

Как сообщает L`Equipe, хавбек не сыграл из-за высокой температуры.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 29 матчей в лиге 1, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции, набрав 61 очко в 31 игре и отставая на 5 очков от «Ланса», идущего вторым.