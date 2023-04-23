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Сегодня, 08:32

Головин не сыграл с «Лансом» из-за высокой температуры

Руслан Минаев
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на выездной матч 32-го тура лиги 1 против «Ланса» (0:3).

Как сообщает L`Equipe, хавбек не сыграл из-за высокой температуры.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 29 матчей в лиге 1, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции, набрав 61 очко в 31 игре и отставая на 5 очков от «Ланса», идущего вторым.

Александр Головин
ФК Ланс
ФК Монако
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 1 : 1
22.04 22:00
Ланс – Монако
 3 : 0
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Марсель

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Эммануэль Агбаду

Реймс

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Монпелье

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Осер

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