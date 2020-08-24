«ПСЖ» намерен сохранить Неймара и Мбаппе еще на год

«ПСЖ» не собирается расставаться этим летом с лидерами атаки Неймаром и Кильяном Мбаппе, сообщает Daily Mail. Руководство парижан считает, что их миссия в клубе еще не окончена и они могут принести победу в Лиге чемпионов.

Накануне «ПСЖ» уступил в финале Лиги чемпионов «Баварии» (0:1).

Интерес к Мбаппе проявляет «Реал», Неймара же хочет вернуть «Барселона». Оба футболиста присоединились к «ПСЖ» летом 2017 года: Неймар перешел из «Барсы» за рекордные 222 миллиона евро, Мбаппе парижане взяли в аренду из «Монако» с обязательным выкупом в конце сезона за 180 миллионов. Эти два трансфера остаются самыми дорогими в истории футбола.