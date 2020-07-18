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«Монако» уволил Морено. Команду Головина возглавит Нико Ковач

13:45
Нико Ковач. Фото Reuters
Нико Ковач. Фото Reuters

«Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено. Команду теперь возглавит Нико Ковач, утверждает L'Equipe.

Морено возглавлял монегасков с конца декабря 2019 года. Его контракт был рассчитан на 2,5 года.

Ковач работал в тренерском штабе «Зальцбурга», возглавлял молодежную и основную сборные Хорватии, франкфуртский «Айнтрахт». С апреля 2018-го по ноябрь 2019 года он работал главным тренером «Баварии».

С «Айнтрахтом» Ковач выиграл Кубок Германии, с «Баварией» — чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Цвета «Монако» защищает россиянин Александр Головин. Накануне он вывел команду с капитанской повязкой в товарищеском матче с «Серкль Брюгге» и забил гол (2:0). В воротах «Монако» дебютировал еще один представитель России Антон Митрюшкин.

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