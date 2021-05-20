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Андрей Канчельскис заявил, что стиль Головина подходит клубам из Испании и Италии

10:20
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Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» поделился мыслями о будущем карьеры полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин хорошо смотрится в «Монако», этот сезон он отыграл здорово, — сказал Канчельскис «СЭ». — Если будет интерес хорошей команды, то ему стоит разговаривать с агентом, с руководством, чтобы дальше идти развиваться. «Монако» в этом плане относится с пониманием. По стилю Головин может подойти испанскому и итальянскому чемпионатам. Понимаете, тут важна команда. Бывает же такое, что футболист приходит не в свою команду и растворяется. Для Головина будет очень важно попасть в команду, где его хотят видеть, где тренер будет доверять и делать ставку на него».

В среду, 19 мая, «Монако» проиграл «ПСЖ» (1:2) в финале Кубка Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл всю встречу.

(Артем Бухаев)

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