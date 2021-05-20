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Одноклубник Головина может продолжить карьеру в «Челси»

09:47
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Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени может перейти в «Челси», сообщает Goal.

По информации источника, лондонский клуб следит за 21-летним французом и готов сделать предложение по футболисту. Сообщается, что «Монако» готов расстаться с игроком в случае, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Тшуамени провел 41 матч за «Монако», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/aurelien-tchouameni-the-monaco-midfield-monster-being-linked/q3w72lfb2pn019g7sqdu322c2

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