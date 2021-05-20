Одноклубник Головина может продолжить карьеру в «Челси»

Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени может перейти в «Челси», сообщает Goal.

По информации источника, лондонский клуб следит за 21-летним французом и готов сделать предложение по футболисту. Сообщается, что «Монако» готов расстаться с игроком в случае, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Тшуамени провел 41 матч за «Монако», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.