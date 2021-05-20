«Головин один не может обыграть «ПСЖ». Зачем выпускать Миранчука на 10 минут? Что тренер хотел этим показать?!» Интервью Андрея Канчельскиса

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» — о финалах Кубков Италии и Франции.

В Италии и Франции прошли финалы национальных кубков. «Ювентус» сумел одолеть «Аталанту» (2:1). Алексей Миранчук не попал в стартовый состав, но вышел на поле на 83-й минуте. «ПСЖ» обыграл «Монако» (2:0). Александр Головин отыграл все 90 минут, но, к сожалению, не помог своей команде. Оба россиянина остались без трофея.

Корреспондент «СЭ» пообщался с бывшим полузащитником «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андреем Канчельскисом об игре россиян в Европе.

Какие претензии к Головину за результат? Он сделал все, что мог

— Чего не хватило «Монако» для победы? Сказалась разница в классе?

— Все по игре, на самом деле. До этого у «Монако» было три победы подряд. Может, посчитали, что и в четвертый раз смогут выиграть. Случайности, конечно, бывают в футболе, но давайте будем откровенны. Парижане были сильнее по всем статьям. «Монако» мог рассчитывать только на ничейный результат, тянуть до пенальти. Я не увидел острого нападающего, который бы цеплялся за мячи. К воротам, конечно, подходили, били. Но как-то все несерьезно.

— Головин вышел в старте, провел весь матч на поле. Как оцените его игру?

— К нему какие претензии за результат? Он сделал все, что мог. Отдал пару хороших передач. Очень мало потерь у Головина. Была задача идти вперед — он так и делал. Головин один не может же обыграть такую классную команду, как «ПСЖ».

— Не думаете, что Головину пора попробовать себя в более сильном клубе?

— Мы можем говорить все что угодно. Есть ли интерес к нему — вот самое главное. Головин хорошо смотрится в «Монако», этот сезон он отыграл здорово. Если будет интерес хорошей команды, то ему стоит разговаривать с агентом, с руководством, чтобы дальше идти развиваться. «Монако» в этом плане относится с пониманием. Мы много раз видели, как игроки уезжали в другие команды. Никогда не было в «Монако» проблем, чтобы отпустить игрока в другой клуб для прогресса и развития.

— На ваш взгляд, какой чемпионат подошел бы лучше всего для Головина?

— По стилю Головин может подойти испанскому и итальянскому чемпионату. Понимаете, тут важна команда. Бывает же такое, что футболист приходит не в свою команду и растворяется. Например, Аршавин приехал в «Арсенал» и заиграл. А Шевченко приехал в «Челси» и растворился. Для Головина будет очень важно попасть в команду, где его хотят видеть, где тренер будет доверять и делать ставку на него.

— Можно ли сказать, что Головин — это одна из надежд российской сборной на Евро-2020?

— Я бы так не сказал. У нас вся сборная такая. Сейчас нет таких футболистов, чтобы сказать, что они надежда нашей сборной, хотя раньше были. Особо звезд у нас сейчас нет, но может, оно и к лучшему. Если будут играть едино, не пытаться тянуть одеяло на себя, то тогда, может быть, будут шансы на выход из группы.

Что Миранчук может сделать за 10 минут?

— «Ювентус» одолел «Аталанту». Это было ожидаемо?

— «Ювентус» был предпочтительнее. Во-первых, у них больше опыта. Когда команда играет постоянно в финалах и полуфиналах, формируется другое мышление. Ты понимаешь, как играть. А когда команда попадает туда раз в несколько лет — это нестабильно. Во-вторых, давайте будем честны, класс игроков у «Ювентуса» намного выше. «Аталанта» и так выжимает все, что можно.

— Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте. Что вы об этом думаете?

— Я вообще не понимаю такие замены! Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальных. Но тут я вообще не знаю. Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась — к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы.

— Говорят, что в итальянском чемпионате закрепиться в первом сезоне практически невозможно. Может ли Миранчук раскрыться в следующем сезоне?

— Про Италию знаю, это правда. Сами понимаете, итальянский чемпионат и российский — это небо и земля. Другие скорости, футбол, накал борьбы. Все другое. Менталитет, уровень жизни — все иначе. Надо перестраиваться. Сейчас главное, что Миранчук проведет полноценные тренировочные сборы с командой. И тогда у него может появиться шанс, который он должен использовать.

Кокорину надо будет потихоньку идти к закату карьеры

— Кокорин не так часто выходил на поле за «Фиорентину». Сможет ли он вообще заиграть в Италии?

— Я ранее говорил, что бессмысленно делать выводы по половине сезона. Никто и не думал, что Кокорин быстро освоится и заиграет. Не забывайте, что у него был большой перерыв после того, что с ним произошло в жизни. Где-то он сыграл за «Сочи» неплохо, а в «Спартаке» у Кокорина был застой. Естественно, нет игровой практики, поэтому тяжело. У Кокорина схожая ситуация с Миранчуком — он пройдет предсезонную подготовку, только тогда можно будет делать выводы. Он должен использовать свой шанс, хотя уже... Все равно Кокорину потихоньку надо будет там идти к закату карьеры.

— Раньше Флоренция знала россиян по вашей игре, а сейчас по Александру Кокорину. Что думаете об этом?

— Никаких выводов пока делать не стоит. Я же тоже приходил в середине сезона, после травмы, которую получил в Англии. Было тяжело втягиваться, но после предсезонной подготовки меня начали воспринимать по-другому. Давайте немного подождем, хотя бы до начала следующего сезона. Сейчас что-то говорить будет неправильно. Сборы дадут очень много ответов.