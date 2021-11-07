В день назначения Хави «Барса» упустила победу со счета 3:0, Неймар забил 400-й гол в карьере, «Челси» споткнулся на аутсайдере

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: Фалькао — гроза топ-клубов

«Сельта» — «Барселона» — 3:3 (Аспас, 52, 90+6. Нолито, 74 — Фати, 5. Бускетс, 18. Депай, 34).

Утром сине-гранатовые официально объявили о назначении Хави на пост главного тренера, однако к работе он приступит позже, и официальный дебют состоится после паузы на матчи сборных — в дерби с «Эспаньолом». Ну а в Виго «Барселона» отправилась под началом коуча второй команды Серхи Бархуана. И с точки зрения статистики это была уникальная игра, так как «Сельта» в текущем сезоне ни разу не вела в счете на родном «Балаидос», а каталонцы не добивались перевеса на чужих полях.

Одна из этих серий была прервана эффектным голом Ансу Фати, при каждом успехе которого постоянно напоминают, кто теперь играет под десятым номером. Впрочем, сегодняшнее обращение Хави к болельщикам вдохновило всех. И отличившегося во втором туре подряд Депая, и даже забивающего по большим праздникам бывшего партнера нового тренера Бускетса. Идеальный первый тайм сине-гранатовых испортила только травма Фати.

Однако разгромная победа для нынешней «Барселоны» стала бы сказочным сценарием. «Сельта» в обоюдоострой игре сократила отставание до минимума, устроила финальный штурм и на шестой добавленной минуте Аспас блестящим дальним ударом уложил мяч в угол. Капитан галисийцев — кошмар тер Штегена, забивший немцу больше, чем любой другой футболист (7 голов). А «Барселона» упустила перевес в три мяча впервые с января 1998 года, после чего в аналогичных ситуациях выиграла 276 матчей. Случившееся лишь напоминает о глубине кризиса команды и о том, что у Хави впереди много работы.

HIGHLIGHTS | @RCCeltaEN come from three down to earn 96th minute draw v Bar?a! ?



? #CeltaBar?a pic.twitter.com/79UAThNUU9 — LaLiga English (@LaLigaEN) November 6, 2021

«Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1 (Кроос, 14. Бензема, 28 — Фалькао, 76).

«Реал» завершил нулевыми ничьими два предыдущих домашних матча, однако в субботу он в 11-й раз подряд обыграл своих соседей из пригорода Мадрида на «Сантьяго Бернабеу». Долгое время казалось, что единственной сложностью для хозяев станет ошибка с отменой гола Крооса, которую исправил не увидевший офсайда у Винисиуса Жуниора ВАР. Когда же Алаба вырезал подачу на забившего свой десятый мяч в примере Бензема, сомнений в итоговом результате практически не осталось.

Вернул их Фалькао, который в течение десяти дней поразил ворота как «Барселоны», так и «Реала». А так как перед этим «Райо» отметился попаданием в штангу, сливочным пришлось поволноваться. И не случись обратной замены отыгравшего всего 7 минут Фалькао, гости имели бы больше шансов спастись. Но и без колумбийца в компенсированное время уместились вынос Крооса с линии ворот, сэйв Куртуа и скандальный эпизод, когда арбитр вполне мог назначить пенальти за попадание Камавинга по ноге соперника.

Тема любви судей к Мадриду снова будет в Испании актуальной, а пока команда Карло Анчелотти стала лидером и ждет, как сыграет в воскресенье «Реал Сосьедад».

Англия: шанс для «Ливерпуля» и первый гол Норманна

«Челси» — «Бернли» — 1:1 (Хаверц, 33 — Выдра, 80).

На фоне дерби Манчестера игра на «Стэмфорд Бридж» выглядела предсказуемой. Ну какие могут быть интриги, когда с одной стороны единоличный лидер чемпионата, а у него в гостях — занимающие 18-е место «бордовые»? Так что гол Хаверца воспринимался, как нечто само собой разумеющееся, и вопросы были только в том, сколько мячей к финальному свистку забьет «Челси».

Однако время шло, преимущество лондонцев не увеличивалось, а Шон Дайч не ошибся с заменами, освежив атаку выходом Родригеса и Выдры. В итоге первый открылся за спинами потерявших внимание защитников и выполнил скидку на не забивавшего в АПЛ с апреля чеха. «Бернли» явно вдохновила одержанная в прошлом туре первая в чемпионате победа, а не оступавшийся в АПЛ с сентября «Челси» дал шанс «Ливерпулю». В случае воскресной победы над «Вест Хэмом» красные сократят отставание от команды Томаса Тухеля до одного очка.

«Брентфорд» — «Норвич» — 1:2 (Хенри, 60 — Норманн, 6. Пукки, 29, с пенальти).

Бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн забил свой первый гол в АПЛ. Похоже, именно этого не хватало «канарейкам» для долгожданной первой победы в текущем сезоне. Таким образом, единственной не выигрывавшей командой остается «Ньюкасл», который на глазах своего будущего тренера Эдди Хау в субботу спас игру с «Брайтоном». А вот успех «Норвича» не уберег от увольнения Даниэля Фарке.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2. Обзор — здесь

Италия: «Аталанта» справилась без Миранчука

«Ювентус» — «Фиорентина» — 1:0 (Куадрадо, 90+1).

Разгром «Зенита» после того как Массимилано Аллегри закрыл команду на базе, не сказать, чтобы реанимировал «Ювентус». Первый тайм субботнего матча прошел по сценарию «Фиорентины», которая играла ярче и перед уходом на перерыв осталась недовольна решением арбитра, который не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку Данилу. У туринцев же, как и в проигранной встрече с «Сассуоло», не было ни одного удара в створ за 45 минут.

После перерыва флорентийцы даже прибавили, однако на 72-й минуте гости получили чувствительный удар в виде удаления получившего вторую желтую карточку Миленковича. Серб глупо сфолил в центре поля, и только в большинстве «Ювентус» сыграл так, как от него ждут. Кьеза отметился попаданием в перекладину, Мората забил из офсайда, и, наконец, в компенсированное время Куадрадо поставил вратаря в тупик ударом в ближний угол.

Аллегри провел удачную замену, и колумбиец принес тренеру 200-ю победу во главе «бьянконери». С момента запуска серии А в сезоне-1929/30 этой отметки ранее достигли только два специалиста — Джованни Трапаттони (319) и Марчело Липпи (227).

«Кальяри» — «Аталанта» — 1:2 (Жоау Педру, 27 — Пашалич, 6. Сапата, 43).

За несколько дней бергамаски пришли в себя после упущенной победы над «МЮ» в Лиге чемпионов и продлили беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. Если говорить о героях в команде Джан Пьеро Гасперини, то они оказались привычными. Сапата не уходит с поля без гола на протяжении четырех игр, а Пашалич, если вести отсчет с октября, и вовсе самый результативный полузащитник серии А. На счету бывшего спартаковца на этом отрезке два гола и три передачи. Что до Алексея Миранчука, то он снова не сыграл и наблюдал со скамейки за тем, как «Аталанта» минимум до воскресного матча «Ромы» поднялась на четвертое место.

Германия: новый рекорд «Баварии»

«Бавария» — «Фрайбург» — 2:1 (Горецка, 33. Левандовски, 75 — Хаберер, 90+3).

«Бавария» принимала экзамен у главного возмутителя спокойствия в этом сезоне. Начинавший тренерскую карьеру еще в прошлом веке в молодежной команде «Фрайбурга» Кристиан Штрайх на десятый год работы с основным составом выстроил еще один интересный коллектив, который забрался на третье место, не проиграл ни одного матча и перед визитом в Мюнхен отставал от лидировавшего чемпиона на три очка.

3?6?0?0? days in the hot seat at @SCFreiburg for Christian Streich. ??



A true icon of the #Bundesliga ?? pic.twitter.com/aSt6kvdECw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 6, 2021

Самое простое — сказать, что «Бавария» поставила выскочек на место, но это будет примитивно. По факту соперник заставил фаворита потрудиться, а в концовке и вовсе потрепал нервы, сократив отставание до минимума. Что касается очередного гола Левандовски, то его успех примечателен тем, что баварцы довели число забитых мячей в бундеслиге за календарный год до сотни. Это новый клубный рекорд, а за всю историю турнира чаще отличался только «Кельн» в 1977-м. Еще пара точных ударов, и то достижение «козлов» падет.

? Fair play to @SCFreiburg, their unbeaten run was finally brought to an end at the hands of @FCBayernEN ? ? pic.twitter.com/o4JIxTIShd — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 6, 2021

«Лейпциг» — «Боруссия» Д — 2:1 (Нкунку, 29. Поульсен, 68 — Ройс, 52).

Встреча двух бывших тренеров «Зальцбурга» завершилась убедительной по качеству игры победой Джесси Марша над Марко Розе. Едва ли не единственное светлое пятно в действиях «Боруссии» — вспоровший оборону «быков» пас Менье на Ройса, который забил в бундеслиге 102-й мяч в желто-черной форме и теперь делит со Стефаном Шапюиза четвертое место в списке лучших снайперов Дортмунда.

102 — Marco Reus has scored his 102nd Bundesliga goal for Borussia Dortmund, moving level with St?phane Chapuisat — only three other players have scored more often for the club in BL history. Icon. #RBLBVB pic.twitter.com/rLTdbxwthG — OptaFranz (@OptaFranz) November 6, 2021

У «Лейпцига» же безусловный герой — Нкунку. Никогда не отличавшийся результативной игрой полузащитник забил уже десять мячей в текущем сезоне. Кроме того, при счете 1:1 француз отметился попаданием в штангу, а потом ассистировал Поульсену. Не побеждавшие «Боруссию» на протяжение четырех лет «быки» в этот раз сыграли в обороне собраннее, чем в прошлом туре, когда их на 4-й добавленной минуте оставил без победы «Айнтрахт».

Франция: грустный юбилей Неймара

«Бордо» — «ПСЖ» — 2:3 (Элис, 76. Ньянг, 90+2 — Неймар, 26, 43. Мбаппе, 63).

Парижане по-прежнему играют без травмированного Месси, однако Мбаппе и Неймар на месте. Уже в первом тайме этот тандем организовал два взятия ворот, но бразилец отмечал свои успехи подчеркнуто сдержанно. А после первого гола он продемонстрировал специальную футболку, посвященную памяти погибшей накануне в авиакатастрофе популярной бразильской певицы Марилии Мендонсе.

Между тем успехи Неймара нельзя назвать рядовыми. Во-первых, с прошлого сезона он не забивал за «ПСЖ» с игры. Во-вторых, форвард записал на свой счет 400-й и потом и 401-й голы на профессиональном уровне. Девяносто точных ударов пришлись на французский этап карьеры, а самый результативный период — на выступления за «Сантос» (136).

?Una nueva marca! Neymar anot? por duplicado en la victoria de PSG y super? la barrera de los 400 goles en su carrera. pic.twitter.com/b1mATVDQGn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2021

Статистика дня

4 матча «Лилля» без побед — худшая серия действующего чемпиона Франции со времен «Марселя» в 2010 году.

5 туров подряд забивает в ла лиге нападающий «Эпаньола» Рауль Де Томас.

8 выездных дерби выиграл в АПЛ «Манчестер Сити», став самым грозным гостем «Олд Траффорд». Среди тренеров по данному показателю с четырьмя победами лидирует Хосеп Гвардиола.

8 красных карточек получили в 2021 году футболисты «Фиорентины». В чемпионатах топ-5 хуже обстоят дела только у «Лиона», игроков которого удаляли 10 раз.

14 домашних матчей не может сыграть на ноль «Манчестер Юнайтед». Менее надежной оборона «красных дьяволов» была только в 1958/59 годах, пропуская на своем поле на протяжении 21 игры.

30 матчей не проигрывало в чемпионате Украины киевское «Динамо», но уступило дома «Ворскле».

200 матчей провел в ла лиге полузащитник «Реала» Каземиру.

1603 матча провел на посту главного тренера рекордсмен английского футбола Нил Уорнок, которого сегодня уволили из «Мидлсбро».