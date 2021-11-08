Моуринью не спасли гол и пас Шомуродова, Клопп ругался на судей, в ла лиге опять безумный камбэк

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» почти догнал «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Уотфорд» — 1:0 (Смит-Роу, 56).

Набравшие ход «канониры» в первом тайме уперлись в выстроенную Клаудио Раньери стену, и даже почти трехкратный перевес во владении мячом ни к чему не приводил. Но если быть совсем точным, то до перерыва гол Сака отменили из-за офсайда после консультации с ВАР, а потом 38-летний Фостер парировал пенальти в исполнении Обамеянга. Габонец смазал оба подхода к «точке» в этом сезоне, и, возможно, проводившему 100-й матч на своем посту Микелю Артете стоит доверить исполнении 11-метровых кому-то другому.

Но главное, что у испанца есть, кому забить с игры. Речь о Смите-Роу, который отличился в третьем матче подряд и утверждается в роли одной из главных звезд «Арсенала». Руководство лондонцев не просто так сражалось за своего таланта летом, отклонив несколько предложений разбогатевшей после продажи Грилиша «Астон Виллы», и подписав с полузащитником новый долгосрочный контракт. Кроме того, Смит-Роу получил право на престижный десятый номер.

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 0:0

Антонио Конте начал работу со «шпорами» с инфарктной победы в Лиге Европы, а продолжил безголевой ничьей на «Гудисон Парк». Как констатировал популярный статистический ресурс Whoscored, прошло уже 227 минут с того момента, когда игроки «Тоттенхэма» в предыдущий раз пробили в створ ворот в матче АПЛ. Конте все-таки не волшебник, чтобы вылечить команду за несколько дней.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 3:2 (Алиссон, 4, в свои ворота. Форнальс, 67. Зума, 74 — Александр-Арнольд, 41. Ориги, 83).

Для красных игра началась с одновременно курьезного и спорного гола. Многие уверены, что речь стоит вести не об ошибке Алиссона при подаче углового, а о нарушении со стороны Огбонны. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры сказал, что не ищет оправданий, но был недоволен: «Это типичное оправдание, когда ВАР говорит, что это не ясно и очевидно, но тогда что вам нужно?»

Заявив, что он хочет нормальных решений, немец признал, что его команда недостаточно хороша, и он принимает первое в сезоне поражение. Его действительно не назовешь случайным, а самым ярким достижением гостей оказался шикарный розыгрыш штрафного от Салаха и Александра-Арнольда, после удара которого в обвод «стенки» Фабяньски даже не шелохнулся.

После удивительного первого тайма с двумя голами при одном ударе в створ вторая половина получилась по-настоящему насыщенной. «Ливерпуль» давил, но сначала нарвался на образцовую контратаку, а потом «Вест Хэм» снова напомнил, у кого в АПЛ лучшие стандартные положения. Алиссону в этот раз никто не мешал, однако голкипер допустил очевидную ошибку. Бразилец — один из виновников того, что красные не превзошли рекордную в своей истории 26-матчевую беспроигрышную серию.

Красные могли спастись, если бы Мане на последних минутах хотя бы попал в створ с угла площади ворот. Хотя в той ситуации лучше, наверное, разобрался бы Ориги, чей первый за 469 дней гол в английском чемпионате лишь ненадолго оживил интригу. «Ливерпуль» не только упустила шанс вплотную приблизиться к лидирующему «Челси», но и пропустил «молотобойцев» на третье место. А в спину дышит «Арсенал», с которым «Ливерпуль» сыграет сразу после паузы на матчи сборных.

Италия: на вершине снова двоевластие

«Венеция» — «Рома» — 3:2 (Кальдара, 3. Араму, 65, с пенальти. Окереке, 74 — Шомуродов, 43. Эбрахам, 45+2).

Открывавшие игровой день римляне начали так, что тема кризиса в работе Жозе Моуринью снова стала актуальной. Однако «волки» после ничьей с «Буде-Глимт» в Лиге конференций все же показали зубы, а решение включить в стартовый состав Шомуродова оказалось верным. Узбекский нападающий, как тогда казалось, перевернул ход игры с «Венецией» в концовке первого тайма. Для начала он сам впервые отличился с августа, с отскока забив свой первый гол в серии А, а потом выполнил подачу на Эбрахама.

Однако один из аутсайдеров чемпионата не собирался ограничиваться быстрым голом Кальдары. Этот защитник заработал пенальти, который реализовал по примеру Шомуродова заработавший два результативных балла Араму. Дальше — больше. После того как римляне насели на ворота хозяев, те поймали «джалоросси» на контратаке, и Окереке эффектно разобрался с вратарем. Так что кризис «Ромы» очевиден: в последних семи матчах у нее одна победа при четырех поражениях.

??? Гол+пас Шомуродова — главный итог первого тайма в матче «Венеции» и «Ромы»



Сначала Эльдор разобрался в штрафной и добил мяч, а потом вырезал идеальный заброс на Абрахама.



Так «Рома» и перевернула ход матча ? pic.twitter.com/n4VFttL0gU — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

«Лацио» — «Салернитана» — 3:0 (Иммобиле, 31. Педро, 36. Луис Альберто, 69).

Проиграв в Венеции, «Рома» не только упустила возможность вернуться в первую четверку, вытеснив оттуда «Аталанту», но и к вечеру опустилась на шестую позицию. Обиднее всего, что случилось это благодаря злейшим врагам из «Лацио». Тон у «орлов» задавал Иммобиле, который в течение пяти минут не только первым в текущем чемпионате добрался до отметки 10 голов, но и ассистировал Педро. А еще он во второй раз за неделю вошел в историю «Лацио». Сначала как лучший бомбардир в истории клуба, а теперь — как первый футболист, забивающий двузначное число мячей шесть сезонов подряд.

«Наполи» — «Верона» — 1:1 (Ди Лоренцо, 18 — Симеоне, 13).

Неаполитанцы посвятят ноябрь памяти Диего Марадоны и все игры проведут в специальных футболках с портретом великого аргентинца. В качестве фона выбран отпечаток пальца скончавшейся в прошлом году легенды, что означает преемственность поколений.

В этом что-то есть, ведь «Наполи» не брал скудетто со времен дона Диего и лидировал в чемпионате. Однако нынешняя «Верона» — слишком крепкий орешек даже для Лучано Спаллетти. Как с точки зрения атаки, где в последнее время разбушевался снова отличившийся Симеоне, так и в умении защищаться. Команда, в штаб которой после смены тренера вошел работавший ранее с юношами U-18 экс-спартаковец Сальваторе Боккетти, выстояла, несмотря на два удаления в концовке. А удача вознаградила веронцев за упорство, когда Мертенс со штрафного попал в штангу.

«Милан» — «Интер» — 1:1 (де Фрай, 17, в свои ворота — Хакан Чалханоглу, 11, с пенальти).

Ничья в Неаполе означала, что в случае успеха в главном матче выходных «Милан» станет единоличным лидером. А так как «россонери» в серии А и Лиге чемпионов — это две разные команды, хозяев не смутил быстрый гол от недавнего одноклубника Хакана Чалханоглу. На пенальти в свои ворота подопечные Стефано Пиоли ответили мощно, и Томори заставил де Фрая срезать мяч в собственные ворота.

Кроме того, важным моментом с точки зрения психологии выглядел второй 11-метровый, который вместо штатного исполнителя отправился бить забравший себе мяч Лаутаро Мартинес. Аргентинец нарушил командную дисциплину и поплатился за это, проиграв дуэль Тэтэрушану. Румын же в какой-то степени вдохновил команду, которая привезла два пенальти, но больше не хотела подводить голкипера, и в концовке первого тайма мяч был вынесен с линии ворот.

Все это перенеслось на второй тайм, значительную часть которого «Интер» выглядел лучше, однако сосем уж убойных моментов у «нерадзурри» не было. Концовка же прошла под диктовку красно-черных, и в по ходу одной атаки состоялись попадание Салемакерса в штангу и промах Кессье с добивания. Итог — логичная ничья, которая порадовала только «Наполи».

11'—Calhanoglu gives Inter the lead against his former team

17'—Tomori forces an own goal to level it for Milan

27'—Lautaro misses a penalty



The Milan derby is off to a flying start ? pic.twitter.com/wYmHlFacmc — B/R Football (@brfootball) November 7, 2021

Испания: «Атлетико» последовал дурному примеру «Барселоны»

«Валенсия» — «Атлетико» — 3:3 (Савич, 50, в свои ворота. Уго Дуро, 90+2, 90+6 — Суарес, 35. Гризманн, 58. Врсалько, 60).

Денис Черышев продолжается восстанавливаться после травмы, а одноклубники нашего легионера в очередной раз не смогли остановить Суареса. Уругваец поразил ворота своего самого удобного соперника уже 14 раз, а когда тот восстановил равновесие благодаря курьезному автоголу, организовал еще одно взятие ворот. Этот эпизод станет одним из самых обсуждаемых по итогам тура, так как мяч от ноги соперника отлетел в руку уругвайца, после чего он пробросил его в направлении Врсалько.

ВАР посчитал, что правила в этом эпизоде не нарушены, и арбитр указал на центр. Так «Атлетико» развил успех после блестящего удара в «девятку» в исполнении Гризманна, однако «Валенсия» не сломалась, вдохновившись субботним подвигом «Сельты». С одной стороны, галисийцы круче, так как отыграли у «Барселоны» три мяча, но и команда Хосе Бордаласа невероятна, дважды забив после 90-й минуты.

Роковым для «Атлетико» стал штрафной, назначенный за фол Гризманна в районе углового флажка. Уго Дуро вошел в историю ла лиги как автор первого спасительного дубля в компенсированное время. Еще больше поражает тот факт, что этот нападающий появился на поле на 85-й минуте и успел нанести всего два удара.

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 0:2 (Мерино, 72. Янузай, 82. с пенальти).

Не в первый уже раз в начале тура лидером становится «Реал», однако спустя день команда из Сан-Себастьяна возвращает себе первую строчку. Нулевая ничья после первого тайма не пугала басков по двум причинам. Во-первых, «Осасуна» дома не так хороша, как на чужих полях, а «Реал Сосьедад» — лучшая команда Европы по умению прибавлять во вторых таймах. В итоге Мерино и Янузай только подтвердила тенденцию: команда Иманола Альгуасиля 17 из 19 мячей в ла лиге забила после перерыва.

«Бетис» — «Севилья» — 0:2 (Акунья, 50. Бельерин, 81, в свои ворота).

Севильское дерби давно не было столь значимым с турнирной точки зрения, ведь это было соперничество третьей и пятой команд чемпионата, которые в таблице разделяли три очка. Чтобы отыграть эту фору «Бетису» требовалось обыграть земляков впервые с сентября 2018-го.

2?1? #ElGranDerbi appearances. ?



Joaquin has now featured in more Seville derbies in #LaLigaSantander than any other player! ?#LaLigaHistory pic.twitter.com/I6J5XdbXB6 — LaLiga English (@LaLigaEN) November 7, 2021

Только как это сделать, если в конце первого тайма удалил Гвидо Родригеса, и по хорошему имел основания вынести аргентинцу второе предупреждение гораздо раньше. В итоге численный перевес реализовал партнер удаленного игрока «Бетиса» по национальной сборной Акунья. Словно в хоккее, защитник подключился в атаку и с ходу влепил мяч в ближнюю «девятку». Главным же неудачником вечера оказался Бельерин, чьей гол в первом тайме не засчитали из-за офсаайда, а в концовке защитник поразил уже собственные ворота. Так что на свое рекордное — 21-е дерби — 40-летний Хоакин вышел, когда интрига уже умерла.

Статистика дня

1-м футболистом в истории чемпионата Португалии, который до перерыва оформил хет-трик благодаря трем 11-метровым, стал полузащитник «Тонделы» Жоау Педру.

3 матча провел «Галатасарай» против «Фатих Карагюмрюк» и ни разу не выиграл. Это единственная команда, которую за свою карьеру в турецкой суперлиге пока не побеждал Фатих Терим.

4 раза отличился после выходов на замену нападающий «Фейеноорда» Дессерс. В Эредивизи у роттердамцев не было столь эффективного джокера со времен Игоря Корнеева в сезоне-1998/99.

4 гола в первом тайме впервые в карьере пропустил защищающий ворота «Пармы» Буффон.

5 «сухих» матчей при четырех пропущенных мячах — лучший результат в АПЛ за авторством голкипера «Арсенала» Рамсдэйла.

8 матчей дерби отыграл за «Милан» Хакан Чалханоглу, но забил в них первый гол, только перейдя в «Интер».

23 из 85 голов «Вест Хэма» в АПЛ начиная с прошлого сезона забиты со стандартных положений.

54 победы в ста первых матчах во главе «Арсенала» одержал Микель Артета. За всю историю клуба лучше начинал работу только выигравший на две встречи больше Джордж Грэм.