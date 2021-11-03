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Лучший игрок Европы в октябре — Салах, лучшая команда — «Челси»

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 14:05
Мохаммед Салах. Фото AFP Символическая сборная октября в Европе по версии «СЭ». Фото «СЭ» Символическая сборная октября в Европе по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»
Мохаммед Салах. Фото AFP
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Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам октября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрал Мохаммед Салах. В команде месяца пять игроков «Челси».

В сборную октября вошли (4-3-3): Менди («Челси», 5 голосов); Джеймс («Челси», 3), Рюдигер («Челси», 4), Кулибали («Наполи», 8), Чилуэлл («Челси», 4); Мерино («Реал Сосьедад», 4), Жоржиньо («Челси», 3), Фоуден («Манчестер Сити», 3); Салах («Ливерпуль», 13), Левандовски («Бавария», 9), Винисиус Жуниор («Реал», 4).

Символическая сборная октября в Европе по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ"
Символическая сборная октября в Европе по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Оспина («Наполи»); Ди Лоренцо («Наполи»), Тиагу Силва («Челси»), Кулибали, Чилуэлл; Мюллер («Бавария»), Жоржиньо, Фабиан Руис («Наполи»); Салах, Левандовски, Мбаппе («ПСЖ»).

Кроме названных игроков, голоса представителей ESM также получили:

вратари Райан («Реал Сосьедад»), Нойер («Бавария»), Флеккен («Фрайбург»), Рэмсдейл («Арсенал»);

защитники ван Дейк, Александр-Арнольд, Робертсон (все — «Ливерпуль»), Маркиньюс («ПСЖ»), Алаба («Реал»), Рубен Диаш, Жоау Канселу (оба — «Манчестер Сити»), Упамекано («Бавария»), Сака, Томиясу (оба — «Арсенал»), Боатенг («Лион»), Кристенсен («Челси»), Калабрия («Милан»), де Фрай («Интер»), Хуммельс («Боруссия» Д), Мариу Руй («Наполи»), Крессуэлл («Вест Хэм»), Линхарт («Фрайбург»), Хесус Навас («Севилья»);

полузащитники Маунт («Челси»), Тонали, Кессье (оба — «Милан»), Бергхайс («Аякс»), Киммих, Сане, Гнабри (все — «Бавария»), Модрич, Каземиру (оба — «Реал»), Замбо-Ангисса («Наполи»), Райс («Вест Хэм»), Гей, Месси (оба — «ПСЖ»), Тилеманс («Лестер»), Брозович, Барелла (оба — «Интер»), Луис Диас («Порту»), Ауар («Лион»), Беллингем («Боруссия» Д);

нападающие Бензема («Реал»), Симеоне («Верона»), Эмболо («Боруссия» М), Аллер («Аякс»), Влахович («Фиорентина»), Хаверц («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Исак («Реал Сосьедад»).

Символическая сборная октября в Европе по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Символическая сборная октября в Европе по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Александр Бобров все материалы автора

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