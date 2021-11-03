Лучший игрок Европы в октябре — Салах, лучшая команда — «Челси»
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.
Больше всех голосов набрал Мохаммед Салах. В команде месяца пять игроков «Челси».
В сборную октября вошли (4-3-3): Менди («Челси», 5 голосов); Джеймс («Челси», 3), Рюдигер («Челси», 4), Кулибали («Наполи», 8), Чилуэлл («Челси», 4); Мерино («Реал Сосьедад», 4), Жоржиньо («Челси», 3), Фоуден («Манчестер Сити», 3); Салах («Ливерпуль», 13), Левандовски («Бавария», 9), Винисиус Жуниор («Реал», 4).
Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Оспина («Наполи»); Ди Лоренцо («Наполи»), Тиагу Силва («Челси»), Кулибали, Чилуэлл; Мюллер («Бавария»), Жоржиньо, Фабиан Руис («Наполи»); Салах, Левандовски, Мбаппе («ПСЖ»).
Кроме названных игроков, голоса представителей ESM также получили:
вратари Райан («Реал Сосьедад»), Нойер («Бавария»), Флеккен («Фрайбург»), Рэмсдейл («Арсенал»);
защитники ван Дейк, Александр-Арнольд, Робертсон (все — «Ливерпуль»), Маркиньюс («ПСЖ»), Алаба («Реал»), Рубен Диаш, Жоау Канселу (оба — «Манчестер Сити»), Упамекано («Бавария»), Сака, Томиясу (оба — «Арсенал»), Боатенг («Лион»), Кристенсен («Челси»), Калабрия («Милан»), де Фрай («Интер»), Хуммельс («Боруссия» Д), Мариу Руй («Наполи»), Крессуэлл («Вест Хэм»), Линхарт («Фрайбург»), Хесус Навас («Севилья»);
полузащитники Маунт («Челси»), Тонали, Кессье (оба — «Милан»), Бергхайс («Аякс»), Киммих, Сане, Гнабри (все — «Бавария»), Модрич, Каземиру (оба — «Реал»), Замбо-Ангисса («Наполи»), Райс («Вест Хэм»), Гей, Месси (оба — «ПСЖ»), Тилеманс («Лестер»), Брозович, Барелла (оба — «Интер»), Луис Диас («Порту»), Ауар («Лион»), Беллингем («Боруссия» Д);
нападающие Бензема («Реал»), Симеоне («Верона»), Эмболо («Боруссия» М), Аллер («Аякс»), Влахович («Фиорентина»), Хаверц («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Исак («Реал Сосьедад»).
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