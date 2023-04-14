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Роналду уволил тренера «Аль-Насра» после первых неудач. Теперь в Саудовской Аравии ждут Моуринью

Артем Белинин
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Тренер Руди Гарсия.
Руди Гарсия.
Фото AFP
Руди Гарсия, Криштиану Роналду и Мусли Аль-Муаммар на презентации футболиста.
Фото AFP
Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Криштиану наводит порядок.

Как только Роналду приземлился в Саудовской Аравии, сразу же возник вопрос — как скоро он отправит тренера в отставку? Тем более СМИ писали, что в контракте португальца есть пункт, согласно которому он может настоять на смене тренера. Француз Руди Гарсия имеет солидное имя в Европе, несколько раз брал чемпионство Франции с «Лиллем», но топом никогда не считался. Факт безграничной власти португальца бесспорен (он даже некоторые внутренние законы нарушает), так что оставалось только ждать.

На решение вопроса потребовалось четыре месяца. Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, а 13 апреля Гарсию уволили. За несколько дней до этого в местной прессе появилась информация, что Роналду недоволен тренером. И вот — отставка.

Почему Гарсию уволили

Роналду здорово ворвался в чемпионат Саудовской Аравии — на его счету 11 голов и 2 ассиста в 10 матчах чемпионата. Но в турнирной таблице все не так привлекательно.

В марте «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду», главному конкуренту в борьбе за чемпионство. Но если то поражение с минимальным счетом только лишило команду Роналду первого места и слегка осложнило задачу, то нулевая ничья против «Аль-Фейхи» 9 апреля увеличила отрыв «Аль-Иттихада» до трех очков. Да, впереди еще часть сезона, но в чемпионате Саудовской Аравии главные претенденты на чемпионство редко теряют очки, а в очной встрече «Аль-Наср» конкуренту уступил.

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Вероятно, Криштиану ожидал более легкой дороги к чемпионству, и именно это спровоцировало его на перемены. Саудовские инсайдеры сообщают, что Криш и часть команды считали, будто Гарсия в недостаточной мере развивает клубный потенциал.

Руди Гарсия, Криштиану Роналду и Мусли Аль-Муаммар на презентации футболиста.
Фото AFP

Матч с середняком «Аль-Фейхой» наверняка будет сниться Гарсии в кошмарах. Его «Аль-Наср» не только не забил и отстал от чемпионской строчки на три балла, но и сам тренер подписал себе приговор, начав критиковать команду: «Я недоволен выступлением игроков. Я попросил их играть на том же уровне, что и в прошлой игре (победа 5:0), но этого не произошло».

Через несколько дней поползли слухи об увольнении Гарсии, позднее оказавшиеся правдой. Еще бы — после того матча Роналду рвал и метал, после свистка убежал в подтрибунку, никому не пожав руку. Уже тогда стало ясно, что судьба тренера предрешена.

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Гарсия обожал Криштиану

Кажется, Руди прекрасно понимал, в каком положении он оказался, когда в клуб перешел Криштиану. Поэтому тренер постоянно умасливал португальца — во всех интервью называл его великим игроком, подчеркивал регалии и заявлял о том, что наслаждение Роналду игрой — одна из его целей.

О том, что этого можно ожидать, красноречиво высказался бразилец Жуниньо Пернамбукано, игравший под руководством Гарсии: «Руди не осмелится сделать что-либо против Роналду, он будет приносить завтраки Криштиану. Он будет стараться быть самым близким другом. Он сделает все для этого. Это его мечта — быть другом Криштиану Роналду. Мой опыт работы с Руди Гарсией был отвратительным. У него худший характер из всех людей, с которыми я встречался за время своей футбольной карьеры. Он уважает только тех, из отношений с которыми может извлечь какую-то выгоду для себя».

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Кто на замену?

Жозе Моуринью. Во всяком случае, его активно сватают в Саудовскую Аравию последние десять дней. Изначально прошла информация о том, что португальца ждут в национальной сборной Саудовской Аравии и даже хотят насыпать ему 120 миллионов евро за два сезона — такой контракт сделал бы Жозе самым высокооплачиваемым тренером в истории.

Параллельно шли слухи об «Аль-Насре» и тех же суммах. Разговоры лишь усилились после увольнения Гарсии. О реакции Жозе пока неизвестно, но по слухам, «Рому» он покидать не собирается. Примечательно, что на связь с Моуринью выходили люди из правительства Саудовской Аравии — возможно, Особенный и не устоит перед таким прессингом. И это может быть интересный сюжет, учитывая конфликты и ссоры, которые были у Роналду и Моуринью в мадридском «Реале».

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На данный момент «Аль-Наср» занимают вторую строчку (53 балла), на первом месте — «Аль-Иттихад» (56 баллов). До конца чемпионата еще семь туров, также клуб Роналду продолжает борьбу за Кубок короля — уже вышли в полуфинал.

Криштиану Роналду
Футбол
Руди Гарсия
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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