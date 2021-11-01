Головин не спас «Монако» от проигрыша аутсайдеру, Ибрагимович остановил серию Моуринью, экс-спартаковец пригодился Джеррарду

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: на вершине двоевластие

«Интер» — «Удинезе» — 2:0 (Корреа, 60, 68)

Миланцам пришлось попотеть в противостояниями с неуступчивыми «зебрами», которые завершили вничью четыре матча подряд и в последних турах отняли очки у «Аталанты» и ярко играющей сейчас «Вероны». Гости выстроили массированную оборону, защищаясь как числом, так и умением. В каких-то эпизодах их спасала только самоотверженность и в этом плане показательно множество заблокированных ударов. Один только Барелла за первые 45 минут атаковал ворота семь раз!

Однако бесконечно давление принесло успех, и Корреа удивил соперника сольным проходом, а помог аргентинцу остроумный пропуск мяча в исполнении Перишича. Это заставило «Удинезе» раскрыться, а уже на просторе «Интер» взял свое, и Корреа забил еще один красивый гол. Видимо, это фирменный стиль, ведь аргентинец если забивает, то дублями. Так что подвигов от продлившего на днях контракт Лаутаро Мартинеса не потребовалось. Он появился только в концовке, когда гости пытались возродить интригу, но их гол отменили из-за офсайда.

«Салернитана» — «Наполи» — 0:1 (Зелиньски, 61)

Лидер чемпионата столкнулся с ожесточенным сопротивлением одного из аутсайдеров. Если во время рекордной победной серии команду Лучано Спаллетти хвалили за поставленную и красивую игру, то в воскресенье неаполитанцам пришлось выигрывать на характере. Оказавшийся решающим гол Зелиньски забил с добивания, когда мяч заметался в центре штрафной после попадания в перекладину. «Наполи» даже лишился численного преимущества, так как капитану Кулибали пришлось ценой удаления срывать выход Сими Нванкво один на один. Однако свои ворота гости в концовке отстояли и вышли на чистое первое место, ожидая осечку «Милана».

«Рома» — «Милан» — 1:2 (Эль-Шаарави, 90+4 — Ибрагимович, 25. Кессье, 57, с пенальти)

Игра в Риме украсила бедное на громкие афиши воскресенье. Не только вывеской, но и качеством игры, которая смотрелась с первой и до последней минуты. Постоянный обмен атаками, интересные ходы, высокий темп. А голы по такой игре были неизбежны, и начало положил Ибрагимович — прямым ударом со штрафного, который, казалось, загипнотизировал Руя Патрисиу. Как иначе объяснить, что мяч влетел в угол, который принято называть «вратарским»?

ААААА. Пушечный выстрел Ибры. Ну и кто сегодня король Рима? ?



Златан вывел «Милан» вперед. И не собирается на этом останавливаться pic.twitter.com/5ppAL6GsMX — Матч ТВ (@MatchTV) October 31, 2021

Златан, для которого воскресный гол стал 150-м в серии А и 400-м в национальных чемпионатах, был неудержим. И когда после перерыва его второй мяч отменили из-за офсайда, лишь разозлился и в борьбе с Манчини заработал пенальти. Правда, добивал «Рому» швед не лично. 11-метровый исполнил штатный пенальтист Кессье, а Ибру тут же заменил Жиру.

Французу, впрочем, было сложно проявить себя в атаке, так как на 66-й минуте Тео Эрнандес оставил «россонери» в меньшинстве. Команде Стефано Пиоли пришлось выдержать затяжной штурм, по ходу которого Тэтэрушану, в отличие от вратаря «Ромы», выглядел безупречно. Эль-Шаарави пробил его лишь на четвертой из шести добавленных минут. Получается, Ибрагимович остановил впечатляющую серию своего бывшего наставника Жозе Моуринью, который не уступал в серии А на протяжении 43-х домашних матчей, но главное — «Милан» снова сравнялся с «Наполи».

Ибра сегодня не только забил, но и заработал пенальти ??



И не пошел бить сам, а уступил Кесси, который всё четко исполнил ? pic.twitter.com/y4nVuIg9SG — Матч ТВ (@MatchTV) October 31, 2021

Испания: «Атлетико» в четверке, драма в баскском дерби

«Атлетико» — «Бетис» — 3:0 (Феррейра-Карраско, 26. Пеццелла, 63, в свои ворота. Жоау Феликс, 80)

Чемпионы перед этим туром располагались в таблице ниже «Бетиса», который, в свою очередь, замыкал лигочемпионский квартет. По логике это предполагало упорную борьбу, однако севильцы не в состоянии справиться с мадридскими комплексами. В десяти последних матчах на поле «Атлетико» команда Мануэля Пеллегрини лишь раз добилась ничьей и потерпела девять поражений с суммарной разностью мячей 1-21. На этот раз главной проблемой гостей стал Феррейра-Карраско, который эффектно открыл счет, а в концовке ассистировал Жоау Феликсу. Второе даже важнее, ведь для португальца, пропустившего два месяца из-за травмы и пока еще набирающего оптимальные кондиции, это первый гол с 28 февраля.

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 1:1 (Исак, 58, с пенальти — Муниаин, 90+1)

Завершало программу дня баскское дерби. Привычно упорное и напряженное, в котором решающим фактором могла стать настырность заработавшего 11-метровый Мерино. Так как Оярсабаль травмирован, к «точке» отправился Исак и перехитрил грозу пенальтистов Унаи Симона. Швед не изменил клубной традиции — забивать в 100-м матче в ла лиге.

Однако все испортил голкипер хозяев Ремиро, на первой добавленной минуте буквально подаривший гол исполнявшему штрафной Муниаину. И хотя Сан-Себастьян вернул себе первую строчку, подвинув победившие накануне «Реал» и «Севилью», это ни о чем не говорит. Отрыв — всего одно очко, а у преследователей, включая поднявшегося на четвертую строчку «Атдетико», есть по матчу в запасе.

Англия: Мойес догнал Гвардиолу

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 1:4 (Уоткинс, 14 — Джонсон, 7. Райс, 38. Пабло Форнальс, 80. Боуэн, 84)

Забравшиеся в первую четверку «молотобойцы» по итогам субботних матчей оказались в интересном положении. С одной стороны, по набранным очкам с командой Дэвида Мойеса сравнялись выигравшие накануне «МЮ» и «Арсенал». Вместе с тем, осечки тех, кто находится выше, давали возможность догнать «Ман Сити», который в середине недели «Вест Хэм» выбил из Кубка лиги.

Задачу удалось решить во многом благодаря вдохновенной игре Райса, который не только ассистировал открывшему счет Джонсону, но и снова проявил неожиданно прорезавшийся осенью талант бомбардира. До этого полузащитник забил за сборную и дважды отличился в Лиге Европы, а теперь открыл лицевой счет в АПЛ.

В свою очередь «Астон Виллу» подкосило удаление Консы в начале второго тайма, и бирмингемцы потерпели четвертое поражение подряд. У хозяев все сложно, зато «Вест Хэм» в прошлый раз набирал больше 20 очков с десяти стартовых турах в 1975 году.

Влашич в этот раз вышел на последние минуты, а Крал после коронавируса пока вне заявки.

Франция: невзрачный «Монако» и волевая «Ницца»

«Брест» — «Монако» — 2:0 (Мунье, 18. Оноро, 79)

Накануне главный тренер монегасков Нико Ковач заявил, что Головин пока еще не в лучшем состоянии, поэтому в основном составе не игравший после полученной в начале октябре травмы российский полузащитник не появится. Однако возвращение нашего легионера на поле все же состоялось, так как «Монако» в гостях у 19-й команды чемпионата выглядел не похожим на себя. Красно-белые имели возможность подтянуться в еврокубковой зоне, а вместо этого позволили «Бресту» в 12-м туре наконец-то одержать первую победу.

Головин сменил Жеана Лукаса на 58-й минуте, когда его команда проигрывала 0:1. Однако ни эта, ни другие замены не изменили характер игры, тогда как хозяевам удалось использовать один из шансов в неизменно опасных контратаках. Ничего экстраординарного Головин не продемонстрировал, но при этом впечатлил хорошим движением. Чтобы набрать форму перед ключевыми матчами отбора на ЧМ-2022 у полузащитника будет две игры — с ПСВ в Лиге Европы и против «Реймса» в лиге 1.

«Анже» — «Ницца» — 1:2 (Буфаль, 29, с пенальти— Делор, 57, 90+1).

«Клермон» — «Марсель» — 0:1 (Дженгиз Юндер, 25)

Накануне занимавший второе место «Ланс» уступил «Лиону» (1:2), и это стоило кроваво-золотым места в тройке. Теоретически они могли его сохранить, однако «Ницца» сейчас играет с невероятной самоотдачей. В позапрошлом туре «орлята» в противостоянии с тем же «Лионом» за десять последних минут превратили 0:2 в 3:2, а сейчас подопечные Кристофа Галтье ликвидировали отставание в один мяч и вырвали победу в компенсированное время. В «Ницце» явно не ошиблись, пригласив летом опытного Делора, который заставил забыть от травме Дольберга. Если вести отсчет с сезона-2018/19, то больше отличившегося 44 раза форварда сборной Алжира в лиге 1 забил только Мбаппе.

В свою очередь «Марселю» три очка принес гол Дженгиза Юндера. Для команды Хорхе Сампаоли это лишь вторая победа в семи последних турах, но уже ничьи с «ПСЖ» и «Ниццей» показали, что команда на правильном пути и говорить о кризисе не приходится.

Шотландия: Сакала — новый герой «джерс»

«Мотервелл» — «Рейнджерс» — 1:6 (Мугаби, 13 — Тавернье, 45. Сакала, 45+1, 63, 86. Камара, 75. Руф, 90+1)

Все же помнят, как посмеивались над попыткой «Спартака»" найти алмазы в Африке и, огранив их во второй команде, превратить в бриллианты. Считается, что тот опыт обернулся провалом, однако история замбийца Фешна Сакалы заставляет задуматься. После полутора лет и десятка мячей в ФНЛ регулярно вызывавшийся в сборную футболист так и не получил шансов в главной команде красно-белых и отправился в бельгийский «Остенде». Там результативность Сакалы росла с каждым сезоном и после 16 голов в прошлом чемпионате 24-летнего африканца подписал «Рейнджерс».

В межсезонье новичок даже забил самому «Реалу», но в официальных играх все пришлось доказывать заново. С конкуренцией в команде Стивена Джеррарда это непросто. До воскресенья, когда пробил звездный час Фешна, у него были три выхода в основе и один гол. Зато после хет-трика в ворота «Мотервелла» Сакала купался в лучах славы. Целовал счастливый мяч, благодарил болельщиков и с удовольствием позировал перед камерами.

Сакалу в Twitter поздравил даже президент Замбии Хакаинде Хачилема! А Джеррад после финального свистка заметил: «Фешн получит все заголовки, и это правильно. Он заслуживает этого, и он много работал. Но он только что показал что-то другое на прошлой неделе и за последние 10 дней. Теперь он более уравновешен, и он готов. Его товарищи по команде начинают доверять ему, и он доверяет тому, как мы играем».

Congratulations @fashionjr10 on your hat-trick for Glasgow Rangers today.

What a special welcome to Scotland for us ??? ??. #Zambia #COP26Glasgow — Hakainde Hichilema (@HHichilema) October 31, 2021

Статистика дня

2-м после легендарного Курта Хамрина (1959 и 1960) футболистом «Фиорентины», забившим за календарный год в серии А не менее 25 мячей, стал нападающий Влахович. Серб достиг этой отметки после второго хет-трика в нынешнем сезоне.

17 сезонов забивает в лиге 1 нападающий «Бордо» Бриан. В прошлый раз подобное достижение фиксировалось во Франции в 1990 году.

20 матчей не может победить в АПЛ главный аутсайдер турнира «Норвич».

300 матчей провел в серии А за «Сассуоло» нападающий Берарди.