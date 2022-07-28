Вселенные Оздоева и Пирло пересеклись. Еще один россиянин уехал в Турцию

Игорь Рабинер — о подписании контракта экс-зенитовцем с турецким «Фатих Карагюмрюк»

Рад за Магомеда Оздоева, подписавшего сегодня контракт с турецким клубом высшего дивизиона «Фатих Карагюмрюк». Его название стало бы ночным кошмаром Геннадия Сергеевича Орлова, играй эта команда против «Зенита» в еврокубках, зато ее тренирует Андреа Пирло. И вот вселенные Оздоева и Пирло пересеклись.

Приятно за человека, который построил в родном городе Ингушетии полноценную школу с двумя полями на три десятка детей.

Приятно за человека, который любознателен настолько, что уже много лет допекает тренеров вопросами о сути того или иного упражнения. Такие и становятся тренерами. Этого желания Оздоев и не скрывает.

Приятно за человека, который в разгар массового хейта Черчесова публично вписался за тренера. Потому что привык говорить то, что думает, а не то, что от него хотят услышать. И жизнь подтверждает его правоту — вот не далее как вчера в Братиславе, где «Ференцварош» нашего тренера прошел «Слован» в Лиге чемпионов.

Приятно за человека, который больше года назад в интервью под заголовком «Мой папа строже Черчесова» рассказал мне, что регулярно смотрит не только топ-лиги, но и Бельгию, Голландию и — внимание — Турцию. Потому что ему это интересно. Более того, в той беседе, вышедшей в «СЭ» 26 марта 2021 года, Магомед заявил, что турецкое первенство не уступает французскому, если не считать «ПСЖ». И теперь он туда переходит!

Вот тот фрагмент разговора:

— За границей нет желания себя до конца карьеры попробовать?

— Есть. Но все зависит от того, есть ли желание у зарубежных клубов меня пригласить.

— Расспрашиваете Головина, Миранчука, Кудряшова, пусть у Федора и не самый топовый чемпионат, как оно все там?

— Да, всегда интересуюсь. А про чемпионат Турции не соглашусь — смотрю его и считаю очень хорошим турниром. Не сказал бы, что он слабее чемпионата Франции — если не считать «ПСЖ». Там и игроки качественные, и болельщики живут футболом. До пандемии стадионы были забиты.

— Чувствую, вам самому было бы интересно там поиграть.

— Почему нет? Посмотрим, в жизни всякое бывает. Погода хорошая, соответственно, поля... А то представляете — часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу — она уходит. Как будто на пляже по песку бегаешь.

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло. ФК «Фатих Карагюмрюк»

Интересная тенденция — в каждой из своих команд Оздоев играл по четыре года. И в «Локомотиве», и в «Рубине», и в «Зените». Цикл проходил, и Магомед понимал, что надо идти дальше. У каждого к таким вещам свое отношение. Он чувствует, что ему так лучше. Четыре года — не год, когда футболист столько времени проводит в одной команде (причем в каждой), его нельзя назвать летуном. И пользу он ей за такой срок, бесспорно, приносит, раз с ним переподписывают соглашение — а это делали все.

Интересно, сколько Оздоев проведет в Турции. В любом случае он там расширит взгляд на окружающий мир и узнает новые вещи, которые ему в жизни и в карьере (тренерской или какой-то еще) потом пригодятся.

Одним легионером в нетоповых, но более или менее заметных чемпионатах у нас стало больше. Удачи!