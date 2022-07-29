Розыгрыш 20 000 рублей: угадай победителя матча «Ливерпуль» — «Ман Сити» и получи фрибет от БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ разыгрывает фрибеты в конкурсе прогнозов на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

Общий призовой фонд розыгрыша — 20 000 рублей.

Встреча состоится 30 июля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Время начала матча — 19:00.

Для участия в розыгрыше перейди на страницу акции и выполни простые условия:

Сделай прогноз на победителя матча;

Нажми на кнопку «отправить прогноз»;

Зарегистрируйся в мобильном приложении БЕТСИТИ по промокоду SUPER.

Среди участников, угадавших победителя матча, будут разыграны фрибеты. Победителю достанется главный приз — 10 000 рублей. Еще десять счастливчиков получат по 1 000 рублей.

Прогнозы принимаются до 30 июля (18:00 мск).

Проигравших не будет! Ведь при регистрации в приложении БЕТСИТИ по промокоду SUPER ты получишь бонус — до 1 500 рублей без депозита.

В акции могут участвовать как новые, так и действующие игроки.

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.