Проблемный талант из «Краснодара», лучший вратарь поколения и золотой сундук из «Аякса». Что стало с топ-юниорами 2016 года?

Эти ребята еще не раз взорвут трансферный рынок .

«Спорт-Экспресс» продолжает рассказывать о том, как сложились карьеры самых перспективных юниоров своего времени, взяв за основу рейтинг британского издания The Guardian — самый известный и авторитетный в своем роде. На очереди 2016 год, когда в список попали самые талантливые ребята 1999 года рождения.

На перепутье

1. Даниил Уткин

Нашего парня из системы «Краснодара» в 2016 году иностранные СМИ называли русским Скоулзом — за владение длинными передачами, умение переводить игру с фланга на фланг и тактическую подкованность. В сезоне-2018/19 Уткин забил десять голов в 25 матчах за «Краснодар-2», играя в центре поля. В прошлой кампании он стал регулярно выступать за первую команду, набрав восемь баллов по системе «гол + пас» за 22 матча.

В нынешнем сезоне Уткин чаще появляется на замену — в РПЛ сыграл всего 878 минут (18 матчей, один гол и один передача). Осень получилась сложной для полузащитника — после матча с «Зенитом» по соцсетям разлетелось видео, где главный тренер Мурад Мусаев довольно жестко предъявляет игроку претензии. Отсутствие Уткина в стартовом составе «Краснодара» объяснялось, по информации «СЭ», разногласиями с руководством клуба по контрактным вопросам.

Нынешнее соглашение Уткина действует до 30 июня 2022 года. Скоро Даниилу предстоит решить, где ему продолжать карьеру.

2. Тахит Чонг

Широко известный в первую очередь своей экстравагантной прической «Гуллит + Вальдерамма» молодой вингер «Манчестер Юнайтед» пока что не смог произвести мощное впечатление своим талантом. Чонг получал свои редкие шансы в первой команде, чаще всего в кубковых турнирах, но новым Рэшфордом или хотя бы Гринвудом для «Юнайтед» пока не стал. Был близок к бесплатному трансферу в «Интер» прошлым летом, однако продлил контракт с английским клубом и сейчас находится уже во второй аренде за сезон — после полугода в бременском «Вердере» голландец перешел в бельгийский «Брюгге».

В новом клубе Чонг стартовал мощно — четыре передачи в пяти матчах. Такое яркое начало заставило забыть невзрачные полгода в бундеслиге — уже сейчас в «Брюгге» у него шесть выходов в стартовом составе, тогда как за первую часть сезона в Германии было только пять. Сам Чонг уже осознает пользу нового опыта и хочет продлить арендное соглашение.

«Мне пришлось привыкать к ритму: непривычно было играть пять-шесть матчей подряд. Никогда ранее через такое не проходил. Если останусь здесь еще на год — обрету стабильность», — делился он своими ощущениями в интервью The Mirror в марте этого года.

Голландцу 21 год, и сейчас он находится на перепутье. Его будущее зависит от «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут прислушаться к мнению игрока и продлить аренду в «Брюгге» либо же при необходимости попытаться продать футболиста ближайшим летом за 5-10 миллионов евро.

3. Рис Нельсон

Кейс с этим игроком выбивается из общей политики «Арсенала» давать своим юным талантам возможность постепенно прогрессировать в арендах. После годичного пребывания в «Хоффенхайме», где Нельсон забивал или отдавал каждые 78,5 минуты, но при этом лишь раз провел полный матч в бундеслиге, вот уже как полтора сезона игрок маринуется в молодежной команде.

Выступая на позиции вингера, англичанин пока что явно не тянет конкуренцию с Николя Пепе, Габриэлем Мартинелли и Букайо Сакой. Еще один молодой талант — Эмиль Смит-Роу — в этом сезоне прорвался в стартовый состав «канониров» и мог бы стать отличным примером для Нельсона. Но стоит помнить, что Смит-Роу играет на очень проблемной для «Арсенала» позиции «десятки» — со времен праймового Месута Озила никого достойного так и не появилось. А с приходом в аренду Мартина Эдегора конкуренция в центре поля становится совсем уж суровой.

Зимой Нельсоном интересовались «Валенсия» и «Вильярреал», однако переговоры зашли в тупик по финансовым причинам. Летом у игрока останется два года по контракту, и, учитывая слухи, связывающее «Арсенал» с желанием приобрести нового игрока в группу атаки, вполне возможно, что молодому англичанину нужно искать себе новую команду.

На слуху и прогрессируют

1. Александр Исак

Талант шведского нападающего оценила дортмундская «Боруссия», выкупив 17-летнего игрока из АИК за 8,6 миллиона евро. К этому времени Исак уже пролетел через все молодежные команды своей страны и успел дебютировать за основную сборную Швеции. На удивление, заработать на форварде «шмелям» не удалось — спустя год аренды в голландском «Виллем II», он ушел в «Реал Сосьедад» всего за 6,5 миллиона. И вот там началось.

Центральный нападающий забил 16 голов во всех соревнованиях в дебютном сезоне в Испании. В том числе в ворота «Барселоны» в чемпионате — и отгрузил дубль «Реалу», добавив к нему голевой пас, в эмоциональном кубковом триллере, закончившимся победой команды из Сан-Себастьяна со счетом 4:3.

В текущей кампании Исак уже настрелял 12 мячей в 24 матчах ла лиги и расположился на 6-м месте в гонке бомбардиров. При этом сам «Сосьедад» имеет шансы заскочить в зону Лиги чемпионов.

Интересным выглядит будущее шведского таланта. По информации Mundo Deportivo, в контракте Исака есть две суммы отступных: одна для всех клубов (70 миллионов евро), а другая — отдельно для «Боруссии»! «Шмели» поступили хитро и с июня 2021 года могут активировать опцию возврата игрока всего за 30 миллионов. Единственный вопрос: захочет ли сам Александр возвращаться в клуб, где все еще есть Эрлинг Холанн и где его талант в свое время не был оценен по заслугам?

2. Брахим Диас

Двуногий талант воспитывался в академии «Манчестер Сити», пока в январе 2019 года не был выкуплен за 17 миллионов евро мадридским «Реалом». Быстрый и ловкий вингер заслужил сравнение с Лео Месси, а Пеп Гвардьола, высказываясь о будущем игрока, показал, что в Мадрид испанца никто отпускать не хотел.

«Ситуация с Диасом очень простая. Мы хотим, чтобы он остался и продлил контракт на следующие 4-5 лет. Мы сделаем все, чтобы это произошло. Но решение остается за ним», — заявлял тренер «Сити» на пресс-конференции осенью 2018.

Диас назвал Мадрид своим «первым, вторым и третьим» выбором и сразу смог зарекомендовать себя под руководством тренера Сантьяго Солари. Однако уже весной 2019-го в клуб вернулся Зинедин Зидан. В «Реале» 2.0 от Зизу места юному таланту пока что не нашлось, поэтому прошлой осенью он был отдан в аренду в «Милан».

«В Мадриде они не дали ему ни пространства, ни уверенности», — заявлял агент испанца Педро Гонсалес.

В Италии Диас не стал железным игроком основы, однако за 915 минут в чемпионате он забил два гола, отдал три голевые передачи и продемонстрировал умение много работать на поле — испанец входит в топ-10% лучших игроков Европы по количеству прессинг-действий (как в целом, так и успешных). Кроме этого, Диас трижды отличился в Лиге Европы.

«Милан» заинтересован в выкупе хавбека. Говорят о сумме в районе 30 миллионов евро, и будет интересно посмотреть, что выберут «Реал» и сам игрок.

Топ-звезды нового поколения

1. Джанлуиджи Доннарумма

1 июля 2013 года «Милан» заплатил 250 тысяч евро клубу «Кастелламаре», чтобы приобрести Доннарумму. Уже в возрасте 14 лет Джанлуиджи перевели в команду U-19, а за основной состав красно-черных он дебютировал в 16 лет и 242 дня.

Доннарумма провел уже более 200 матчей за «Милан» и 23 — за сборную Италии, став самым молодым игроком в истории «скуадры адзурры». Слухи постоянно связывают голкипера с переходом в самые разные топ-клубы, но вратарь развеял сомнения о своем будущем в ноябре прошлого года.

«Конечно же, я хочу остаться в Милане. Мой агент ведет переговоры с клубом. Мино Райола знает, что должен сделать», — сказал игрок в интервью DAZN.

Учитывая долголетие вратарей в футболе, впереди у Джанлуиджи еще минимум 12-15 лет карьеры на топовом уровне. Уже сейчас Доннарумма — один из тех, кто претендует на звание мировой суперзвезды нового десятилетия.

2. Кай Хаверц

Самый дорогой исходящий трансфер в истории «Байера». Проведя 150 матчей в Леверкузене, Хаверц прошлым летом перешел в «Челси» за 80 миллионов евро.

«Я всегда хотел играть в Англии, но не ожидал, что переход состоится настолько скоро. Это большой шаг для меня — переехать в новую страну с другой культурой в таком молодом возрасте. Но когда в новой команде рядом есть друг-соотечественник, становится попроще», — рассказал Хаверц в интервью The Guardian.

Начальный отрезок в Лондоне оказался тяжелым для Кая и его друга Тимо Вернера, однако с приходом Томаса Тухеля ситуация стала меняться в лучшую сторону. Он не боится рисковать и открываться в опасных зонах, отдавая в среднем 11,68 передачи под давлением за игру. В этом компоненте Хаверц очень близок к лидеру — Лионелю Месси (12,18 передачи). Также впечатляют показатели вовлеченности немца во владение — по частоте касаний мяча он в топ-5% игроков Европы. Есть все основания полагать, что Хаверц будет прогрессировать и дальше.

3. Маттейс де Лигт

Самый дорогой защитник в истории футбола. Самый молодой игрок в истории сборной Голландии с 1931 года. Переход де Лигта из «Аякса» в «Ювентус» шокировал футбольный рынок. После феерии в Лиге чемпионов-2018/19 было очевидно, что капитан голландского клуба, как и его соотечественник Френки де Йонг, покинет Амстердам. Однако трансфер в «Старую синьору» за 85 миллионов евро — это нечто.