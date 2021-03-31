Спасатели «Тамбова» и «Ротора», полупрофессионал за 45 миллионов и «Голден Бой» 2020. Что стало с лучшими юниорами мира-2017?

Главные соперники Кильяна Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч».

«Спорт-Экспресс» завершает подводить итоги эволюции самых перспективных юниоров своего времени. На очереди 2017 год и 12 имен. Как ни странно, но именно в этот раз из списка The Guardian нашлось целых 10 топовых молодых игроков, все — не старше 21 года. Расставим всех по порядку.

А что там в России?

Но перед тем, как открыть бочку с вкусным европейским медом, возьмем ложку хорошего русского дегтя. В списке топ-60 юниоров 2017 года от The Guardian числились и два игрока из России. Как же они реализовали свой талант за эти три с половиной года?

Илья Мартынов

На молодежном уровне центральный защитник «Краснодара» выделялся самообладанием, футбольным интеллектом, умением руководить игрой. Примерял на себя капитанскую повязку второй команды «быков», где и провел почти всю карьеру.

Проведя почти 100 матчей за резервные команды «Краснодара», но так и не дебютировав за основу клуба Сергея Галицкого, Мартынов отправился в аренду в «Тамбов» в этом феврале. Игрок стал частью масштабной кампании — с миру по нитке для умирающего клуба РПЛ.

В «Тамбове» Мартынов лишь дважды оказывался на скамейке запасных — в матчах с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). Не стоит расстраиваться — до конца сезона еще семь туров, время поиграть на уровне РПЛ есть.

Сам Илья адекватно отреагировал на включение в список The Guardian в 2017 году.

«Эта публикация не означает, что ты уже футболист, еще пока только-только детство уходит. Пока я ничего не достиг, нужно продолжать работать» - поделился мнением Мартынов в интервью «Р-Спорт».

Ему всего 21 год. Учитывая, что тренд на центральных защитников, доминирующих в РПЛ и в возрасте 35 лет, никуда не уходит, у Мартынова еще очень много времени. Надеемся, он в скором будущем начнет бороться за место в составе первой команды «Краснодара».

Кирилл Колесниченко

Вингер, воспитанный в системе «Чертаново», со временем переквалифицировался в левого крайнего защитника, пробился в основу клуба, но... Травма колена, а затем и ее рецидив вывели Колесниченко из игры более чем на полгода. В сезоне-2019/20 он был продан в казахский «Кайрат» за 250 тысяч евро.

Так и не дебютировав за новый клуб, Колесниченко повторил историю Мартынова и отправился спасать утопающих в РПЛ — осенью «Ротор», переживший вспышку коронавируса, остро нуждался в новых игроках. Колесниченко провел за волгоградцев три матча (167 минут на поле) и вновь отправился в аренду — на этот раз в «СКА-Хабаровск».

В сезоне-2017/18 Кирилл уже играл в аренде в дальневосточном клубе, но большую часть времени проводил во второй команде. Сейчас Колесниченко, которого пять лет назад сравнивали с Андреем Ярмоленко, регулярно играет в основе «СКА-Хабаровска» на позиции крайнего левого защитника.

Топ-10 лучших юниоров 2017 года по версии The Guardian

10. Мойзе Кин

Один из самых высоко котируемых талантов итальянского футбола к 21 году уже успел сыграть за «Ювентус», «Эвертон» и «ПСЖ». Кин провел продуктивный сезон-2018/19 в Турине, но был неожиданно продан в стан «ирисок» за 27,5 миллиона евро.

В Англии у итальянца не задалось. Символом пребывания Кина в «Эвертоне» стал матч с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, когда его выпустили на замену на 70-й минуте и убрали с поля на 88-й. Аренда в Париж стала глотком свежего воздуха для талантливого юниора. В «ПСЖ» он стал играть чаще Мауро Икарди и показывает феноменальную статистику.

11 голов за 1400 минут — эффективность зашкаливает. Интересно, что решит Карло Анчелотти, когда Кин вернется из аренды этим летом? Борьба за талант уже разворачивается между очнувшимся «Ювентусом» и «ПСЖ». По информации Calciomercatо, сам Кин предпочитает вариант с продолжением карьеры в Париже.

9. Доминик Собослаи

Венгерский талант прошел через стадию созревания в «Зальцбурге» и теперь официально переходит в братский «Лейпциг» за 20 миллионов евро. К новой команде Собослаи присоединится в следующем сезоне.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Зальцбурга» блеснули Такуми Минамино (перешел в «Ливерпуль»), Хи Чан Хван (перешел в «Лейпциг») и, конечно же, Эрлинг Холанн.

Тогда Собослаи не смог так же ярко проявить себя — его время пришло в этом году. Например, именно венгр забил роскошный гол «Локомотиву» на старте группового этапа, забросив мяч точно в дальнюю «девятку».

Играющий слева и в центре Собослаи заслужил сравнение с Тони Кроссом за двуногость, футбольный интеллект и умение сделать пас в любую точку поля.

8. Педру Нету

За месяц до переезда в «Вулверхэмптон» Нету только обосновался в Италии — «Лацио» приобрел его за 11 миллионов евро и спустя пять матчей перепродал в Англию за 17,5 миллиона. Неплохой бизнес.

Нету может сыграть на обоих флангах атаки и в текущем сезоне демонстрирует отличную продуктивность: 5 голов и 5 передач — лучший показатель в «Вулверхэмптоне». Своей игрой Нету уже заслужил вызов в сборную Португалии, дебютировав за нее в прошлом ноябре.

7. Каллум Хадсон-Одои

Один из немногих продуктов академии «Челси», избежавший маринования в арендном болоте. Прогрессируя от одной возрастной группы к другой, Хадсон-Одои присоединился к основной команде 1 января 2019 года. В сентябре того же года он продлил контракт с синими на пять лет — за талантливым юниором охотилась «Бавария», но предложенные условия не устроили лондонский клуб.

В предыдущем сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда английский нападающий выходил на поле в АПЛ 22 раза, но при этом сыграл всего 851 минуту. В команде до 18 лет Хадсон-Одои демонстрировал отличный КПД — 18 голов и 10 передач за 32 матча. С подобной результативностью в АПЛ можно претендовать на звание лучшего игрока лиги, но пока что Хадсону-Одои до таких высот далековато.

Особенно сейчас, так как с приходом Томаса Тухеля роль англичанина изменилась. В схеме 3-4-3 Каллум играет вингбека, успевая как в атаке, так и в защите. Он стабильно выходил на поле в первых семи матчах «Челси» под руководством Тухеля.

«Я хочу продолжать усердно трудиться. Каждый раз, когда я выхожу на тренировочный газон или на поле, я хочу показывать все, на что способен, отдаваться на 110%», — говорит сам Хадсон-Одои.

6. Кертис Джонс

После взлета Трента Александр-Арнольда фанаты «Ливерпуля» с нетерпением ожидали нового перспективного воспитанника. Им стал Кертис Джонс. Уже в 16 лет он впечатлял Стивена Джеррарда (на тот момент тренера команды красных U-18), в 18 лет — играл за команду U-23. А в дерби с «Эвертоном» в Кубке Англии в январе 2020 года Джонс фееричным победным голом привлек к себе внимание всей английской футбольной общественности.

Но настоящий прорыв произошел в этом сезоне. Травмы центральных защитников «Ливерпуля» заставили Фабиньо и Джордана Хендерсона закрыть проблемную позицию. Освободившееся место в полузащите успешно занял молодой англичанин. Умение сохранять мяч под давлением, дриблинг, передачи, удары, прессинг — Джонс на уровне АПЛ и Лиги чемпионов доказал, что уже сейчас обладает всеми навыками, чтобы быть не только будущим «Ливерпуля», но и его настоящим.

5. Ферран Торрес

Большой талант «Валенсии» был настолько дорог клубу, что его боссы прописали в контракте Торреса сумму отступных в 100 миллионов евро... А в итоге продали за 24,5 миллиона в «Манчестер Сити». Эта история прекрасно отражает всю управленческую чехарду, происходящую в стане «летучих мышей» в последние годы.

Сам Торрес не был доволен происходящим, о чем открыто заявлял в интервью Goal прошлым летом:

"В клубе мне прямо сказали, что не рассчитывают на меня. Сказали, что я пятый выбор на позицию вингера. Это был тяжелый удар для меня, потому что они пытались навредить мне и моей семье. Я не хотел уходить по-плохому, потому что я фанат «Валенсии».

В начале этого сезона испанский нападающий получил место в старте «Сити» из-за обилия травм в команде, а на групповом этапе Лиги чемпионов забил четыре гола, играя на позиции ложной «девятки». В январе Торрес очень некстати подхватил коронавирусную инфекцию, потерял в весе и пока что не смог вернуть былую форму и место в основе. Оно и неудивительно: как вклиниться в команду, которая штамповала победу за победой и шла на исторический рекорд?

После переезда в Манчестер Торрес дебютировал в сборной Испании. В девяти матчах он настрелял уже пять мячей, отличившись и в недавней отборочной игре ЧМ-2022 с Грузией. Уже сейчас Transfermarkt оценивает Феррана в 50 миллионов евро.

4. Винисиус Жуниор

«Ни разу не сыграл на профессиональном уровне? Мы предлагаем 45 миллионов евро», — примерно так выглядели переговоры «Реала» и «Фламенго» по трансферу Винисиуса Жуниора. Кажется, будто такое возможно только в футбольных симуляторах, но нет! Это был самый дорогой после Неймара исходящий трансфер из Бразилии, при том что Винисиусу на тот момент было всего 17 лет.

В первом сезоне за мадридский клуб левый вингер продемонстрировал свои технические способности, но был очень слаб в завершении. Это стало настоящим мемом, но самый смешной момент произошел уже в этом сезоне. В перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против гладбахской «Боруссии» камеры засняли эпизод, где Карим Бензема обращался к Ферлану Менди со следующими словами:

«Он (Винисиус) творит все, что хочет. Брат, не играй с ним. О боже мой, он играет против нас».

Винисиус профессионально отнесся к ситуации, как и все стороны в Мадриде. Недопонимание не вылилось в конфликт, но подарило много улыбок футбольным фанатам.

Бразильский талант дебютировал за национальную сборную в 19 лет, а за «Реал» провел уже 104 матча. Такой показатель — следствие отсутствия конкуренции на позиции левого вингера. Казалось, что с приходом Эдена Азара проблем с этим не будет, но пока карьера бельгийца в Мадриде ассоциируется лишь с травмами, лишним весом и редкими вспышками исключительного мастерства. Это дает Винисиусу еще больше шансов обрасти мышцами, набраться опыта и обрести стабильность.

3. Альфонсо Дэйвис

Возможно, лучший левый защитник поколения четыре года назад играл в Ванкувере и поражал местную публику своими атакующими навыками на позиции вингера. 1 января 2019 года Дэйвис прибыл в Мюнхен. Спустя полтора года он — победитель Лиги чемпионов и звезда TikTok.

Приход на пост главного тренера «Баварии» Ханси Флика прошлой осенью — ключевой фактор поразительной трансформации канадца. Новая агрессивная система игры, направленная на абсолютное доминирование, раскрыла лучшие качества Дэйвиса. Его феноменальная скорость всецело компенсировала недостаток профильных качеств защитника. Интернет за несколько месяцев заполнился роликами, где Дэйвис отыгрывает задел в десять и больше метров у соперника.

Качества вингера, благодаря которым канадец блистал на молодежном уровне, стали козырной картой футболиста. Чего только стоит один его проход в лигочемпионском матче с «Челси»!

2. Джейдон Санчо

Сейчас все знают Санчо как молодую суперзвезду «Боруссии» Д, но четыре года назад он был частью академии «Манчестер Сити». Однако игрок принял небанальное решение и перебрался в Германию.

Что чаще всего выделяет игрока мирового класса в глазах массовой аудитории? Мощная статистика. У молодого англичанина невероятные «12 + 17» по системе «гол + пас» в чемпионате Германии-2018/19 и «17 + 17» в прошлом сезоне.

В прошлом году сообщалось о желании «Сити» вернуть воспитанника в родные пенаты за 90 миллионов евро, но Дортмунд вежливо посоветовал забыть о таком варианте. На протяжении нескольких месяцев англичанина активно сватали в «Манчестер Юнайтед», однако за последнее время появились опровержения этой информации, в том числе от авторитетного инсайдера The Athletic Дэвида Орнштейна. По его словам, «МЮ» предпочел сфокусироваться на развитии собственного молодого таланта — Мейсона Гринвуда. Но это всего лишь исключает один из множества вариантов.

В контракте Санчо нет пункта о сумме отступных. Это может усложнить уход англичанина в ближайшее время, учитывая экономический кризис и нежелание Дортмунда продешевить.

1. Эрлинг Холанн

Весь мир наблюдал, как норвежский гигант семимильными шагами врывался на международную арену: уже после сногсшибательного успеха в «Зальцбурге» и перехода в «Боруссию» на поверхность стали выплывать ранее не замеченные подвиги Холанна. Например, девять голов в ворота Гондураса на молодежном чемпионате мира.

Публичные выступления норвежца обычно довольно скучны и изобилуют банальностями, но несколько лет назад в интервью газете Aftenposten Эрлинг рассказал о своей мечте — выиграть АПЛ с «Лидсом». Может показаться, что Холанн посетил сайт с генератором креативных идей перед записью интервью, однако не стоит забывать, что норвежец родился в Лидсе, а его отец Альф-Инге несколько лет успешно выступал за местный клуб.

И хоть от перспективы возможного сотрудничества Холанна с Марсело Бьелсой могут мурашки побежать по коже, но очевидно, что это малореальная перспектива. Холодная война за норвежского вундеркинда началась еще в день его перехода в Дортмунд. Ни для кого не было секретом, что сотрудничество со «шмелями» — взаимовыгодная сделка, которая станет трамплином в топ-клуб для Холанна и финансовым джекпотом для немецкой команды.

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