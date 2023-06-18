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Сегодня, 17:30

Кержаков возглавил «Спартак», но не тот. Что ждет тренера в Сербии?

Артем Белинин
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Тренер Александр Кержаков.
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Второго Кипра быть не должно.

Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Томь», «Пари НН» и «Кармиотиссу», вновь трудоустроился — на этот раз в «Спартак» из Суботицы. На первый взгляд, выбор максимально странный, особенно учитывая предыдущее место работы тренера. Недавно Кержаков уже обжегся на европейском футболе — из «Кармиотиссы» в апреле 2023 года пришлось уйти всего через пару месяцев после назначения. Причиной стала «непрофессиональная среда» — Кержаков заявлял, что руководство клуба пыталось влиять на тренировочный процесс.

Это были не все беды «Кармиотиссы». Как говорил тренер в интервью Sports.ru, многие из тех, кто имел дело с Дмитрием Пуниным (владельцем клуба. — Прим. «СЭ»), характеризуют его не лучшим образом: «[После назначения] писало много людей, но процентов 90 — это поздравления. При этом было несколько предостерегающих сообщений от незнакомых ребят, работавших у Пунина в других сферах».

Помимо этого, у команды были также проблемы с инфраструктурой, материальной базой и даже с целями на сезон — команда играла будто бы без них: «Я на презентации говорил о задачах, которые сам сочинил: «Это амбициозный проект, смотрим в будущее, составим конкуренцию топовым клубам Кипра». В общем, бла-бла-бла. Я такого не слышал от клуба».

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков. Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова

Заграничная командировка у Кержакова совершенно не задалась. Тем не менее спустя всего два месяца он вновь возглавил зарубежный клуб — на этот раз в Сербии.

Стоит ли ему бояться попасть в беду еще раз? Вряд ли. Знакомые эксперты по балканскому рынку говорят, что повторения истории с «Кармиотиссой» не будет. Как минимум потому, что владельцы «Спартака» — футбольные люди. Речь о 57-летнем сербском бизнесмене Драгане Симовиче и его сыне Николе.

Драган — владелец не только клуба из Суботицы, но и компании Simex Group, занимающейся поставками воды и алкоголя. Симович-старший долго руководил «Спартаком» и даже входил в исполком футбольной федерации Сербии, но в 2019 году уступил президентское кресло клуба своему сыну, став почетным президентом. Про Николу мало что известно — кроме того, что он большое внимание уделяет детско-юношескому футболу.

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

«Спартак» из Суботицы можно назвать крепким середняком, его место — с шестого по восьмое. Он уже 15 лет играет в высшем дивизионе, дважды выходил в еврокубки и ни разу не приближался к зоне вылета. Состав у клуба по сербским меркам вполне рабочий. Самый дорогой игрок — Эдмунд Аддо (1 миллион евро). Этот парень играл за «Шериф» против «Реала» в Лиге чемпионов. При этом собеседники уверены, что три-четыре трансфера под Кержакова точно будут.

Инфраструктура также не идет ни в какое сравнение с «Кармиотиссой». У «Спартака» два поля с натуральным газоном, одно — с искусственным, стадион на 13 тысяч человек готовится к ремонту. При этом деньги на него выделило правительство — плоды работы почетного президента.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Пока по всему выглядит так, что Александр Кержаков отправился в абсолютно рядовой клуб — скромный, но жизнеспособный. «Спартак» уже 15 лет играет в элите сербского футбола, дважды выступал в еврокубках, в скандалах не замечен — так что у русского тренера есть шанс спокойно поработать, что особенно ценно, учитывая предыдущий опыт. Об этом говорит и наш источник: «У Александра будет все, чтобы и клуб, и команда, и он как тренер росли и двигались вперед. Вместе».

Похоже, у Кержакова появилась отличная возможность проявить свои профессиональные способности.

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

Интересно, кстати, что спартаковцем стал бывший форвард «Зенита» и «Динамо». Однако это может быть темой только для совсем уж радикальных болельщиков, поскольку сербский «Спартак» к московским тезкам никакого отношения не имеет. Братья Старостины в город не приезжали — клуб назвали в честь местного антифашистского партизана Йована Микича по кличке Спартак. Микич погиб в Суботице в 1944 году и стал легендой этого города. Помимо клуба его именем названы несколько школ, улица и даже премия спортивной ассоциации автономного края Воеводины.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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