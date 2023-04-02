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Сегодня, 14:30

В футболе отстраняют не только Россию. ФИФА забрала у Индонезии чемпионат мира

Артем Белинин
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Болельщики сборной Индонезии.
Фото Getty Images
Опять политика.

«Спорт вне политики» — это древний миф, многократно развеянный в последние годы. На днях новый политический скандал случился в футболе. Чемпионат мира в Индонезии для игроков младше 20 лет должен был пройти с 20 мая по 11 июня на Бали, но теперь этого не случится. ФИФА объявила, что «в текущих условиях» устроить соревнование в Индонезии нереально. В чем дело?

Индонезийцы споткнулись об Израиль

Все началось с того, что на юношеский мундиаль отобралась сборная Израиля — а ее в Индонезии очень не хотят видеть. У стран есть как минимум одна причина ненавидеть друг друга — израильтяне находятся в страшной конфронтации с Палестиной, ближайшим политическим и религиозным союзником Индонезии. Поэтому ближе к делу (на днях должна была начаться жеребьевка) ситуация накалилась.

Началось все с губернатора Бали, Вайана Костера — 14 марта чиновник написал письмо во все спортивные инстанции Индонезии (Федерацию футбола и Министерство спорта) с просьбой не допустить участие Израиля на турнире: «Нет дипломатических отношений между правительствами Израиля и Индонезии. Мы просим министра принять политику, запрещающую израильской команде соревноваться на Бали».

Вероятно, вопрос можно было бы решить миром — однако именно на Бали должна была пройти финальная жеребьевка перед стартом чемпионата. Более того, это письмо запустило антиизральскую кампанию по всей стране — к Костеру присоединились губернатор Явы и ряд общественных организаций. В понедельник, 27 марта, в Джакарте прошел митинг против допуска Израиля на турнир.

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В ответ на это ФИФА объявила об отсрочке жеребьевки. Успокаивать общественность пришлось президенту Индонезии Джоко Видодо. Он просил активистов «не смешивать политику и спорт» и пытался убедить сограждан, что чемпионат мира — это честь для страны, поскольку индонезийцы нечасто выступают на официальных турнирах. Параллельно Видодо отправил к Джанни Инфантино бывшего владельца «Интера» Эрика Тохира — попытаться договориться.

Ничего не вышло — пока Тохир был в Европе, у него на родине продолжало полыхать. Генсек правящей партии Хасто Кристианто сказал, что «не стоит ставить под угрозу идеологию ради рынка». В ФИФА это, кажется, услышали и на следующий день заявили, что Индонезия лишена чемпионата мира.

Индонезийские активисты протестуют против отмены турнира.
Индонезийские активисты протестуют против отмены турнира.
Фото AFP

Индонезия в трауре из-за этого решения

Несмотря на шумное сопротивление, далеко не все в Индонезии были против Израиля. Во-первых, президент Видодо и глава Футбольной федерации Тохир сразу обозначили позицию — израильтяне могут приехать. После отстранения оба были опечалены, но призывали принять это решение «с высоко поднятой головой».

Куда более резкими в словах были общественные деятели. Например, спортивный эксперт и глава спортивной правозащитной группы Save Our Soccer Акмаль Мархали сказал: «Израильтяне, которые приедут, — это не политики и не армия, а футболисты. Мы должны дать им справедливость в спорте, несмотря на несогласие с политикой Израиля».

С ним согласен глава Ассоциации болельщиков Индонезии Игнатий Идро — он считает лишение права на чемпионат мира большим провалом для страны, а политика не должна была вмешиваться в футбол.

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Общественность тоже отреагировала бурно — несмотря на слабое выступление сборной Индонезии в международных турнирах (единственный раз участвовали на ЧМ не под своим именем в 1938 году), футбол в стране обожают. Поэтому после новостей об отстранении оба виновных в скандале губернатора получили тысячи гневных сообщений. В том числе от футболистов. Например, игрок сборной Индонезии до 20 лет Раббани Тасним оставил такой комментарий в соцсетях губернатора Явы: «Спасибо, сэр, за похороны и разрушение нашей большой мечты сыграть на чемпионате мира перед нашим собственным народом». Национальные газеты также пишут о том, что этот поступок со стороны активистов и политиков — «вопиющая попытка политизировать спорт».

Фото Global Look Press

Кто прав, кто виноват?

Кажется, что оба лагеря переусердствовали. Антиизраильские активисты в попытке обозначить свою бесконечную любовь к Палестине почему-то проигнорировали позицию самих палестинцев — а ведь посол этой страны в Индонезии прямо сказал, что они не будут возражать, если Израиль будет участвовать в соревнованиях.

ФИФА тоже, кажется, пережала и переоценила степень конфликта. Два чиновника — еще не вся власть в стране, а президент Индонезии и президент Федерации футбола гарантировали безопасность для всех участников. Знаменитый митинг, на который в том числе обратили внимание в ФИФА, собрал всего около сотни человек — стоило ли это разочарования для миллионов болельщиков?

Индонезия и без этого переживает непростые времена — только осенью у них случилась страшная трагедия, когда на одном из стадионов в результате давки погибло 135 человек. Пока кошмар для спорта продолжается — единственный за десятилетия шанс посмотреть на свою сборную в официальном турнире упущен.

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