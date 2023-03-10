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Украину исключат из заявки на проведение чемпионата мира? Ее место может занять Марокко

Отдел футбола «СЭ»
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Болельщики сборной Марокко
Болельщики сборной Марокко.
Фото Global Look Press
Болельщики сборной Марокко
Фото Global Look Press
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Инсайд английского источника.

История совместной заявки

5 октября 2022 года Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение матчей чемпионата мира-2030.

«Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в рамках глобального проекта преобразования европейского футбола в исключительной ситуации, — говорится в официальном заявлении на сайте Федерации футбола Испании. — Нет ничего лучше, чем чемпионат мира по футболу, чтобы передать послание, которое послужит источником вдохновения в будущем. Кандидатура укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте.

Координационная комиссия ЧМ-2030 работает с участием Украины, в нее вскоре войдут члены ее делегации. Прибавление Украины не меняет установленную дорожную карту: Испания сохраняет свои 11 стадионов, а Португалия — три".

В декабре 2022-го министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценивал шансы страны принять матчи ЧМ как высокие: «Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине. У нас есть большой опыт. Евро-2012 мы провели на высоком уровне. В 2018 году мы провели финал Лиги чемпионов на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать, инфраструктура есть. Нужно еще что-то строить, но мы это сделаем, я уверен».

Издание The Time сообщало, что Украина может принять несколько матчей группового этапа ЧМ-2030, однако четкого представленного плана пока что нет.

Болельщики сборной Марокко
Фото Global Look Press

Что изменилось

По информации британского The Athletic, Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030. По их данным, Украина не успеет подготовиться к проведению турнира, поэтому ее в заявке может заменить Марокко, чья сборная дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре. В The Athletic отмечают, что в Марокко были готовы к проведению турнира еще в 2018-м, также в пользу Марокко может сказаться факт нахождения ее рядом с Испанией и Португалией. Более полной информации, а также комментариев чиновников на этот счет пока не появилось.

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Какие страны также претендуют на проведение ЧМ

На данный момент помимо Испании, Португалии и Украины в ФИФА подано еще две подтвержденные заявки на проведение чемпионата мира-2030. Это Марокко, а также совместная заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Также на проведение ЧМ претендует Саудовская Аравия совместно с Египтом и Грецией. Ходили слухи, что амбассадором заявки может стать Криштиану Роналду, за что португалец мог бы заработать 200 миллионов евро. Но, по информации того же The Athletic, Роналду точно не будет принимать в этом участия из-за заявки Португалии.

Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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