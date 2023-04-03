«Реал» и Бензема разбушевались перед класико, «Милан» унизил «Наполи», у «ПСЖ» второе подряд домашнее поражение

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: пустота без Каземиро

Пропустивший матчи сборной из-за травмы Рэшфорд успел восстановиться перед визитом в Ньюкасл, однако у «МЮ» мало что получалось в атаке. Напротив, еще в первом тайме ближе к успеху были «сороки», однако Де Хеа не позволил забить Исаку, а Уиллок промахнулся из убойной позиции. Однако команда Эдди Хау выглядела лучше и закономерно добилась своего уже после перерыва.

Пересматривать первую голевую комбинацию «Ньюкасла» можно бесконечно. В ней восхищает все — темп, слаженность, огромное желание. Английская классика с подачей справа, скидкой Сен-Максимена и завершением уже не имевшего права на осечку Уиллока. В принципе, похожую характеристику заслуживает и второй гол хозяев, когда Триппьер со штрафного навесил на голову Уилсона.

Кажется, отсутствие Каземиро — почти приговор для «красных дьяволов». Без бразильца «МЮ» проиграл четыре из восьми матчей, а с ним — три из 19. Выводы очевидны. Что до вернувшегося в четверку «Ньюкасла», то даже возможная победа «Тоттенхэма» в понедельник не поменяет расклад сил кардинально, так как у «сорок» останутся в запасе две отложенные игры.

Испания: волевой «Атлетико»

Карло Анчелотти наконец-то публично признал интерес со стороны сборной Бразилии, дав при этом неоднозначный ответ. С одной стороны, итальянец заявил, что хочет быть честен с клубом и планирует отработать рассчитанный до лета 2024 года контракт. Вместе с тем звучали фразы о волнительном предложении, и о том, что у него и «Реала» есть два с половиной месяца, чтобы выиграть два трофея.

Речь о Кубке Испании и Лиге чемпионов. Причем, как уверяет ряд испанских инсайдеров, еще один еврокубковый триумф может привести даже к продлению контракта с Анчелотти. К тому же Карло считают идеальной кандидатурой с учетом отказа от активной работы на летнем трансферном рынке. Там «Реал» не хочет делать рискованных шагов, поэтому он или возьмет готовую звезду вроде Беллингема, или вообще откажется от покупок. Однако новая волна слухов о потенциальных сменщиках Анчелотти была неизбежной даже с поправкой на то, что часть новостей появилась 1 апреля.

Например, аргентинские СМИ сообщили о Маурисио Почеттино, который отклонил несколько предложений в надежде дождаться звонка из Мадрида. Якобы, этот специалист — фаворит Флорентина Переса, тогда как большинство руководителей сливочных склоняются к кандидатуре легенды клуба Рауля. Тот очень качественно работает со второй командой «Реала» и уже довел до основы 18-летнего Альваро Гарсию. А прогресс уругвайца настолько впечатляет, что на будущий сезон его видят твердым игроком главной команды и не ищут новых форвардов.

«Реал», впрочем, привык существовать в атмосфере вечных слухов, и даже без помощи получивших паузу после сборных Модрича и Вальверде смял оборону «Вальядолида». А, возможно, гости разозлили мадридцев смелым дебютом, по ходу которого были и промахи из убойных позиций, и попадание в штангу. В итоге гостей сломала первая же голевая атака, которую начал игравший на левом фланге обороны Камавинга. Потом же пробил час Бензема.

Или, если быть совсем точным, шесть с половиной минут. Именно столько потребовалось французу, чтобы впервые в мадридской карьере оформить хет-трик до перерыва. В двух случаях Кариму ассистировал Винисиус Жуниор. Когда же дошло до подачи Родриго, обладатель «Золотого мяча» исполнил настоящий шедевр, отправив мяч в сетку ударом через себя. Да что Бензема — даже сменивший его Азар успел организовать шестое взятие ворот. Предстоящее в среду кубковое класико обещает быть жарким. «Реал» явно зол на «Барсу» после трех поражений подряд.

С чемпионским титулом, как и со вторым местом, по сути, все ясно. Так что самая жаркая борьба идет за оставшиеся путевки в Лигу чемпионов. В воскресенье в гонку включился, казалось бы давно выпавший из нее «Вильярреал». Оправившись от серии из трех поражений, «подводники» выдали отличный отрезок и не уступают на протяжении пяти туров. На этом отрезке команда Кике Сетьена выиграла четыре раза, в воскресенье дожав в концовке «Реал Сосьедад». Теперь отставание «Вильярреала» от четвертого места составляет четыре очка, и с учетом нестабильности басков отыграть данную фору реально.

О том же мечтает и пока опережающий «подводников» «Бетис», однако кадровые проблемы не позволили команде Маурисио Пеллегрини разжиться очками в гостях у «Атлетико». Все-таки у «матрасников» есть железная воля, а у Диего Симеоне — невероятное чутье. Решивший судьбу игры в концовке Корреа стал автором 14-го гола, забитого джокерами мадридцев. В этом им нет равных в ведущих лигах Европы, а победа стала дополнительным подарком Гризманну и Облаку. Французу перед матчем вручили приз лучшему игроку ла лиги по итогам марта, а голкипер повторил рекорд клуба для легионеров, сравнявшись по числу матчей с Годином (389).

Италия: римский день

Очередная осечка «Интера» стала отличным подарком для Маурицио Сарри. Впрочем, «Лацио» этим не ограничился и укрепил свои позиции на втором месте с позиции силы. В первом тайме сработал фирменный для команд Сарри прессинг, а после перерыва записавший на свой счет результативную передачу Дзакканьи затерзал оборону «Монцы». Хозяева заработали на нем три желтых карточки, и в одном случае наказание оказалось двойным благодаря блестящему штрафному в исполнении Милинковича-Савича. Это 66-й гол серба за «орлов», и он стал лучшим иностранным снайпером в истории римского клуба. А еще «Лацио» хорош в обороне и держит ворота на замке уже шесть туров подряд.

Вторая римская команда снова обошла «Аталанту» и на пару часов вытеснила из четверки «Милан». При этом «Рома», в отличие от «Лацио», помучилась с увязшей в зоне вылета «Сампдорией». Причина — в вечных проблемах «волков» с реализацией. Забить им удалось только после того, как гости остались в меньшинстве. Причем для поразившего цель Вайналдума это был второй заход на цель. В первом случае, подсекая мяч над вратарем, голландец попал в штангу. Зато с подачи Матича пробил головой с отскоком от газона, что поставило в тупик не раз спасавшего генуэзцев голкипера. А еще пропустивший первую половину сезона Вайналдум заработал пенальти, после чего соперник опустил руки и был повержен с крупным счетом.

В силу очевидности ситуации не было смысла рассуждать о символической передаче «Миланом» чемпионских полномочий «Наполи». Зато рассматривать матч как репетицию итальянского четвертьфинала в Лиге чемпионов стоило. Тем более, Лучано Спаллети нужно было отработать игру без получившего травму бедра Осимхена. Хотя, такая ли это проблема? Неаполитанцы в этом сезоне выиграли все семь матчей без лучшего снайпера серии А, включая игру с «Миланом» в первом круге.

Только сменивший нигерийца на острие атаки Симеоне упустил свой шанс в дебюте, а потом вдохновение посетило Браима Диаса. Для начала испанец организовал гол Рафаэла Леау, после чего забил сам, эффектно убрав на замахе пытавшегося помешать ему защитника. Это точно была одна из лучших, если не лучшая игра команды Стефано Пиоли в текущем сезоне. «Россонери» словно хотели напомнить, кто в данный момент является обладателем скудетто.

В итоге получилось даже слишком жестоко к команде Спаллетти. Оформляя дубль, Леау просто издевался над неаполитанской обороной.

А каким получилось соло Салемакерса! Миланцы затмили Кварацхелию своим волшебством, и теперь европейское противостояние действующего и будущего чемпионов Италии становится еще более горячим. Одни будут злыми, вторые — уверенными в себе. Тем интереснее!

Франция: Блан выиграл в Париже

«ПСЖ» обязан выиграть чемпионский титул. В случае с лигой 1 отрыв в шесть очков от «Ланса» и «Марселя» — это слишком много. Но математически все еще возможно. Все-таки два подряд поражения на «Парк де Пренс» в национальном первенстве — аномальное явление. Когда два года назад случилось три осечки, Маурисио Почеттино подарил чемпионский титул «Лиллю».

Тогда, кстати, «догов» тренировал Кристоф Гальтье, которого в воскресенье огорчил бывший рулевой «ПСЖ» Лоран Блан. И это еще Ляказетт не забил пенальти, перехитрив Доннарумму, но попав в штангу. За ветерана все сделал 20-летний Баркола, с начала года записавший на свой счет 10 (6+4) результативных баллов. Прогресс еще недавно пребывавшего в кризисе «Лиона» впечатляет, тогда как нынешний сезон парижского гегемона даже с поправкой на травмы кажется самым бледным за много лет.

Статистика дня

1-й мяч в текущем турнире серии А забил нападающий «Специи» Шомуродов.

4 гола с начала года забил защитник «Болоньи» Пош. На этом отрезке австриец является самым результативным игроком обороны в лигах топ-5.

7-й раз нападающий «Ромы» Дибала в рамках одного чемпионата Италии забивает не менее 10 мячей и отдает не менее 5 передач. За почти двадцать лет это удавалось только Ибрагимовичу, Ди Натале и Тотти.

12-м и 13-м тренерами АПЛ, уволенными со своего поста в этом сезоне, стали покинувший «Лестер» Брендан Роджерс и расставшийся с «Челси» Грэм Поттер. Англичане уже превзошли рекорд турнира по отставкам на три пункта.

165-м футболистом, забившим за «Вест Хэм» в АПЛ, стал защитник Агерд. Это рекорд турнира, а ближайшими преследователями являются «Тоттенхэм» (162) и «Ньюкасл» (161).

233 мяча забил в ла лиге нападающий «Реала» Бензема. Один точный удар, и он догонит занимающего четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира другую легенду сливочных — мексиканца Уго Санчеса. Следующий ориентир — отличившийся 252 раза бомбардир «Атлетика» середины прошлого века Тельмо Сарра.