Доля в клубе и отчисления от партнеров лиги, Бускетс и Ди Мария в качестве партнеров. Почему Месси выбрал Америку

Изучаем, что ждет в МЛС аргентинскую суперзвезду.

Семья и бизнес

Свой выбор анонсировавший переход в «Интер Майами» Лионель Месси объяснил в большом интервью. На первом месте семья, которая, по слухам, была не в восторге от возможного переезда в Саудовскую Аравию. Упомянув предложение «Аль-Хилаля», аргентинец признался, что его выбор — не вопрос денег. Но все же, как ни крути, финансы тоже имели значение, ведь именно они поставили крест на возможности вернуться в «Барселону».

А в Штатах семья Месси уже давно готовила запасной аэродром. Для начала обзавелась недвижимостью в Майами. Затем стала расширять коммерческие связи. Например, незадолго до ЧМ-2022 Лео подписал контракт о запуске линейки продуктов с Hard Rock Cafe. Так в продаже появился именной бургер аргентинца стоимостью 20 долларов. Недешево, но спрос был высоким, и после триумфа в Катаре стороны приняли решение продолжить сотрудничество.

Во время мундиаля уже шли первые переговоры, и с окружением Месси много общался основной владелец «Интера» Хорхе Мас. Причем первое знакомство состоялось еще в то время, когда аргентинец уходил из «Барселоны». В Катаре стороны изучали варианты будущего сотрудничества, а клуб из Майами разбирался с финансами. Дело в том, что в МЛС есть жесткие ограничения по зарплате, и как раз «цапли» в свое время на этом погорели.

Изначально никто не верил, что годовая зарплата чемпиона мира-2018 Матюиди всего один миллион долларов. И, как оказалось, обходные маневры были использованы не только с французом, но и с целой группой игроков. В результате «цапель» оштрафовали на рекордные в истории 2 миллиона. Штрафным санкциями подверглись представители клубного менеджмента, а персонально Мас выплатил в казну лиги 250 тысяч. «Интеру» даже пришлось на следующий сезон отдать в аренду одного из важных игроков.

Как Джордан

На данный момент самый высокооплачиваемый игрок МЛС — выступающий в «Торонто» Инсинье, чья зарплата составляет 14 миллионов в год. И это вдвое больше прежнего рекорда. Так что, когда в марте появилась первая конкретика о возможном переезде Месси в Америку, глава лиги Дон Гарбер осадил «цапель», заявив: «МЛС — единое целое. Если вы продаете что-то, чем владеет коллектив, он должен это одобрить. Поэтому, что бы ни решил Хорхе Мас, вы должны структурировать сделку с помощью Тодда Дурбина».

Последний — вице-президент лиги и одна из ее ключевых фигур. Дурбина считают создателем конкурентной среды в МЛС. И когда звучали слова, что ради Месси нужно найти нестандартное решение и требуется творческий подход, уже не было сомнений, что лига сделает все возможное, чтобы получить игрока, которого Гарбер назвал самым особенным в истории футбола. Но, конечно, до полного коммунизма вроде решения всех клубов скинуться на зарплату Месси дело не дошло.

Однако частью своих спонсорских доходов лига с Лео поделится. Так, он будет получать определенный процент от новых подписчиков транслирующего матчи МЛС стримингового сервиса Apple. Компания, кстати, анонсировала сериал про аргентинскую звезду. Плюс, как утверждает The Athletic, технический спонсор МЛС Adidas перечислит Месси процент от доходов, связанных с его переходом. А так как у этой кампании персональный контракт с футболистом, интересы сошлись воедино.

Право по окончании карьеры купить долю в клубе лиги — тоже исключение. Еще недавно Гарбер говорил, что повторение истории одного из совладельцев клуба из Майами Дэвида Бекхэма исключено. Но позиция поменялась. А то, что Месси получит часть акций «цапель», — было одним из первых пунктов переговоров зимой и весной. Речь шла либо о пяти процентах ценных бумаг, либо о доле от недвижимости рядом с новой ареной «Интера». Ее введут в строй в 2025 году, и только это должно было поднять стоимость «цапель» с 600 миллионов до миллиарда. Впрочем, она пойдет вверх с момента прихода Месси.

Пусть и не так резво, как цены на билеты на матчи «Интера». Раньше самый дешевый стоил 29 долларов. Теперь нужно приготовить не менее 467 баксов! Ох, не просто так весной генеральный директор «цапель» — бывший полузащитник сборной США Крис Хендерсон — сравнивал возможный приезд Месси с Майклом Джоданом и пророчил, что при реализации такого сценария каждый выездной матч «Интера» станет главным событием для любого города. Именно это нужно Штатам, чтобы поднять популярность футбола перед ЧМ-2026.

Друзья в помощь

И конечно, нельзя обойти стороной спортивную составляющую. Для Лео, который хотел остаться в Европе как минимум до Кубка Америки-2024, это было важно. И, как уверяли близкие к семье Месси источники, в сложившейся ситуации аргентинец посчитал, что МЛС предпочтительнее Саудовской Аравии. Хотя на Ближнем Востоке высадится звездный десант и вслед за Бензема там ждут Алексиса Санчеса, Канте, Серхио Рамоса и других звезд.

Но кто-то туда не доедет, и уже говорят, что вслед за старинным другом в Майами переедут Жорди Альба с Бускетсом. Последний изначально увязывал свои планы с будущим Месси, поэтому взял паузу, имея на руках четыре предложения. Также в числе потенциальных новичков «цапель» значатся верный товарищ Ди Мария, еще один аргентинец Паредес и Суарес. С уругвайцем, правда, все непросто. Он ведь ранее отказался от МЛС и зимой перешел в вернувшийся в бразильскую серию А «Гремиу».

Обновление намечается крутое, но «Интеру» оно необходимо. Во-первых, сейчас команда занимает последнее — пятнадцатое место в своей конференции с пятью победами и десятком поражений после 15 туров. Во-вторых, состав «цапель» поскромнел, когда зимой карьеру завершили Игуаин и Матюиди.

Да, там есть крепкие игроки вроде защитника сборной США Йедлина, бразильца Жеана Мотты, украинца Кривцова и мексиканца Писарро. Только звездой можно назвать лишь венесуэльца Хосефа Мартинеса. Когда-то он разрывал лигу в чемпионском составе «Атланты», но после тяжелой травмы не вернул свой прежний уровень и забил в этом сезоне лишь три мяча. Может, все изменится с Месси?