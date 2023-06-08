«Приезд Месси отправит МЛС на Луну или даже дальше». Мировые СМИ — о трансфере Лео в «Интер Майами» Бекхэма

Что пишет зарубежная пресса о переезде Месси в МЛС.

«Один человек не может выиграть МЛС, как это делает звезда НБА»

Sky Sports отмечает, что Месси станет в МЛС чуть ли самым известным игроком со времен Пеле, который выступал в Америке в семидесятых.

«Думаю, можно сказать, что Лионель Месси будет самым известным игроком, который будет играть в футбол в Америке, со времен таких игроков, как Пеле или Джордж Бест.

Конечно, сам Дэвид Бекхэм тоже отправлялся играть за «Лос-Анджелес Гэлакси», но Лионель Месси — величайший игрок всех времен, наравне с Диего Марадоной и Пеле. Это невероятный успех для «Интер Майами», который всего две недели назад уволил своего тренера Фила Невилла.

Сейчас они находятся в нижней части таблицы в своей конференции, но предложение, которое они сделали Лионелю Месси, — это то, чего он хотел», — пишет издание.

The Guardian рассуждает о том, как «Интеру» удалось подписать Месси — помогли как экс-работники «Барселоны» в клубе, так и возможные трансферы друзей, с которыми Лео играл в «Барсе».

«Интер Майами» был построен вокруг идеи, что Месси однажды присоединится к клубу. Хави Асенси был нанят из «Барселоны» в качестве коммерческого директора клуба, а Виктор Оливер, еще один бывший руководитель «Барсы», был назначен старшим вице-президентом. По слухам, «Интер» пригласил и бывшего тренера сборной Аргентины и «Барселоны» Херардо Мартино. Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес также связывают с переходами в «Интер Майами», который обретает образ команды Месси и его друзей.

С приближением чемпионата мира-2026, который США примут совместно с Канадой и Мексикой, а также с приходом Месси футбол в стране может выйти на новый уровень в течение следующих трех лет. Если МЛС хочет стать одной из сильнейших лиг мира, этот период будет решающим. И если переход Бекхэма в МЛС показал миру потенциал лиги и футбола в США, то Месси может стать тем, кто полностью его реализует».

The Athletic отмечает, что «Интер Майами» даже с Месси вряд ли будет претендовать на победу в МЛС в этом году. На клуб наложены санкции из-за нарушения финансовых правил лиги, и каких-то дополнительных трансферов клуб сделать не сможет.

«Так делает ли Месси свой клуб мгновенным фаворитом Кубка МЛС? Реальный ответ — нет. Эти санкции против «Интер Майами» продлеваются до конца этого года, в результате чего клуб не может обновить команду. Этот факт не позволит им стать фаворитами Кубка МЛС как минимум до 2024 года. «Но ведь это Месси!» — скажут некоторые. Однако история показала, что один человек не может победить в МЛС, как это может сделать суперзвезда НБА.

Возьмите Бекхэма в качестве примера. Он присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси» в то время, когда клуб строил американскую команду, чтобы выиграть конкуренцию в лиге. У Бекхэма был достойный атакующий нападающий в лице Лэндона Донована на пике его сил — и он не мог выиграть титул МЛС до своего пятого сезона в команде. Тьерри Анри присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз» и даже не попал в финал плей-офф. Златан Ибрагимович был очень результативным в течение двух сезонов в «Гэлакси», но МЛС остается единственной лигой, в которой он играл, но так и не выиграл главного трофея.

Лучшее сравнение с Месси — Лоренцо Инсинье в «Торонто», который год назад стал самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги с 14 миллионами долларов за сезон. В прошлом сезоне его команда заняла второе место в лиге, а в этом году дела пошли еще хуже».

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«Приезд Месси повышает международный авторитет МЛС»

Yahoo рассуждает, что будет с МЛС, если Месси уйдет, и какое влияние он может оказать на лигу в целом.

«Несколько лет Месси будет привлекать публику, пускающую по нему слюни, а потом уйдет. Что тогда? Будут ли кого-нибудь волновать матчи «Колорадо-Рапидс» и «Хьюстон Динамо» или «Лос-Анджелеса» и «Нью-Йорка» после его ухода?

Точных ответов на эти вопросы не знает никто. Вот почему его влияние не поддается точной оценке. Однако есть надежда, что Месси станет катализатором нескольких позитивных сдвигов. Его приезд в Майами повышает международный авторитет лиги, что поможет в развитии будущих звезд МЛС, которые привлекают болельщиков на десятилетия вперед. Ведь гений Месси вдохновляет детей, играющих в футбол, которые со временем становятся фанатами на всю жизнь. И, возможно, некоторые из этих новых подписчиков канала МЛС включат матчи «Цинциннати» против «Филадельфии» и кому-то понравится этот опыт, после чего они продолжат возвращаться снова.

В этом смысле поток зрителей и интереса цикличен, особенно в наш цифровой век. Подписание контракта с одним из самых популярных людей на планете будет всегда иметь эффект домино».

Испанский AS описывает, из чего будет состоять доход Месси после переезда в МЛС — помимо зарплаты аргентинец будет получать доходы от телеправ и прибыль от Adidas.

«Команда из Флориды использовала фигуру Бекхэма для переговоров, а также сделала Лео заманчивое предложение, которое включает в себя часть фиксированной зарплаты плюс часть доходов от Adidas и Apple TV. Месси будет получать 40 миллионов евро за сезон, подписав трехлетний контракт, который также включает пункт о его расторжении по окончании первого или второго сезонов без компенсации.

Важный момент — сотрудничество с Apple TV (владельца прав на показ матчей МЛС) и Adidas, бренда, который спонсирует лигу. Лео получит процент от дохода с подписки на Apple TV при показе матчей лиги, а также процент от прибыли, которую Adidas получит от своего сотрудничества с МЛС.

Это соглашение с процентами от прибыли брендов похоже на историю Майкла Джордана, когда он был новичком НБА и собирался подписать контракт с Nike, как рассказывается в недавно вышедшем фильме «Air». Великий баскетболист получал пять процентов от продажи обуви с его именем, легендарных Air Jordan, что сделало Джордана миллиардером.

Для Месси тоже идут на беспрецедентные шаги. Лига демонстрирует свою уверенность в аргентинце, предоставляя ему проценты от продажи аудиовизуальных прав, которые, как ожидается, значительно возрастут из-за приезда Месси».

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«Месси даже не нужно учить английский в Майами»

Колумнисты ESPN радуются приезду Месси и называют американцев, которые смогут попасть на матчи «Интер Майами», счастливчиками.

«Он не первый величайший футболист, который будет играть в Северной Америке, потому что в 70-х в лигу приезжал Пеле, но ключевое отличие состоит в том, что полвека спустя Месси приезжает в совершенно другую страну — более разнообразную и более футбольную. Сейчас его признают большим спортсменом, а не парнем, который занимается таким видом спорта, потому что он слишком нескладен для игры в в бейсбол, слишком мал для баскетбола и слишком слаб для американского футбола.

После победы на чемпионате мира он предпочел завоевать новый мир, а не вернуться к своему прошлому — «Барселоне» либо к Персидскому заливу за большим контрактом. Фанаты в Северной Америке должны считать себя счастливчиками. Если вы посетите ту самую игру МЛС, вы сможете однажды рассказать своим внукам, что видели Месси вживую. Точно так же, как ваш отец говорил вам, что видел Майкла Джордана, ваш дед рассказывал, что видел Мухаммеда Али, а ваш прадед — что видел Бэйба Рута. Это та категория суперзвезд, к которой относится Месси», — написал журналист Габриэле Маркотти.

Джефф Карлайл считает, что Месси «отправит МЛС на Луну».

«Месси предлагается часть доходов от новых подписчиков сервиса Apple TV. Любое соглашение с участием Adidas будет строго между игроком и компанией, и оно не будет напрямую касаться МЛС, несмотря на то, что немецкая компания снабжает клубы лиги с 2006 года.

Все это говорит о том, что времена и потребности МЛС другие. Когда Бекхэм подписал контракт в 2007 году, в лиге было 13 команд. Приход англичанина не только подготовил почву для приглашения других звезд, таких как Тьерри Анри и Кака, но и помог ускорить расширение лиги — к следующему сезону будет уже 30 команд.

Приезд Месси отправит МЛС на Луну или даже дальше. Он, возможно, величайший игрок, который когда-либо играл в США. Лига годами закладывала основу для этого шага, поскольку расширение присутствия на континенте хорошо сочетается с глобальным охватом недавней сделки с Apple TV по правам на вещание. Учитывая, что чемпионат мира по футболу 2026 года должен состояться в США, Мексике и Канаде, существует потенциал для значительного увеличения доходов всех сторон, участвующих в сделке».

А Мигель Эчегарай отмечает, что Майами — идеальный город для Месси, где ему даже не нужно учить язык, ведь там много мигрантов и дух Латинской Америки.

«В США миллионы детей носят футболки с надписью «Месси», а не Патрик Махоумс или Стеф Карри. Это не случайно. Футбол в Америке — это растущая гора, и Месси прибывает в лигу с развивающимися рынками, крупным дистрибьютором Apple. Он едет в город, где ему даже не нужно учить английский. Это город, который прославляет дух Латинской Америки и культуры иммигрантов.

Вот почему это важный шаг для американского футбола. Уже растет сообщество фанатов, особенно молодых, чьим кумиром был Месси. Теперь его могут увидеть вживую по всей стране. То же самое касается влияния на тех, кто хочет заниматься спортом и видеть в Месси промоутера игры. Не говоря уже о том, что приезд аргентинца творит чудеса с перспективными игроками, такими как его товарищ по сборной Аргентине и полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Алмада. Теперь еще больше талантливых игроков со всего мира, особенно из Южной Америки, прибудут в лигу. Аргентинская федерация также планирует построить совершенно новый тренировочный центр в Майами, что сделает его национальным центром в США.

МЛС — самая разнообразная спортивная лига в Северной Америке. С Месси влияние будет намного больше. В 2007 году Бекхэм агрессивно пришел в футбол США и повлиял на траекторию развития МЛС своим приходом в «Гэлакси». Теперь, как владелец «Интер Майами», он снова несет ответственность за то, чтобы поднять уровень футбола и влияния еще выше с приходом своего друга Месси».