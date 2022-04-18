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Сумасшедший камбэк «Реала», «Челси» ждет новый финал с «Ливерпулем», Неймар и Мбаппе выиграли французское класико

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 апреля. «Севилья» — «Реал» — 2:3.
Фото ФК Реал Мадрид
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: мадридские триллеры

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Эспаньол
Голы
Феррейра-Карраско, 52 (1:0), Рауль де Томас, 74 (1:1), Феррейра-Карраско, 90+10 (2:1)
Атлетико
Облак Лоди (Эрмосо, 59) Савич Фелипе Врсалько (Гризманн, 46) Кондогбья Коке Лемар (Кунья, 46) Льоренте Жоау Феликс (Феррейра-Карраско, 46) Корреа (де Пауль, 78)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса (Вила, 87) Кабрера Калеро Хиль (Алейш Видаль, 46) Гомес (У Лэй, 80) Дардер Вилена (Морланес, 60) Баре (Мелендо, 60) Пуадо Рауль де Томас
Предупреждения
Кондогбья 37’, Фелипе 45’, Савич 76’, Льоренте 88’  -  Хиль 30’, Диего Лопес 33’, Вила 88’, Морланес 90+3’, Алейш Видаль 90+9’
Удаления
Кондогбья 71’ (вторая ж.к)
Судьи
Васкес (Испания)

Об осторожности гостей красноречиво говорил тот факт, что голкипер «Эспаньола» Диего Лопес получил предупреждение за затяжку времени уже на 33-й минуте. Но это работало, так как «Атлетико» не смог забить в первом тайме в четвертом матче подряд. Вдобавок ко всему мадридцы к перерыву потеряли из-за травм Лемара и Жоау Феликса, которому перед игрой вручили приз лучшего игрока по итогам марта.

Диего Симеоне в паузе между таймами сделал сразу три замены, и характер игры стал меняться. Скучавший до этого Облак совершил несколько ярких сэйвов, после одного из которых хозяева умчались в контратаку и Феррейра-Карраско, эффектно разобравшись с защитником, отправил мяч в ближний угол.

Но «Атлетико» не развил успех, а концовку едва не испортило неоднозначное удаление Кондогбья. Мяч попал ему в отставленную руку от одноклубника Филипе, но так как речь шла о второй желтой карточке, ВАР не мог вмешаться в ситуацию. Наказание же получилось двойным, так как Рауль де Томас еще и забил со штрафного, а Облак, что очевидно, не выручил.

Однако в итоге лучший снайпер «Эспаньола» оказался самым несчастным человеком на «Ваньда Метрополитано». На седьмой добавленной минуте после срезки Гризманна мяч попал форварду в руку, арбитр убедился в верности подсказки ВАР, а Феррейра-Карраско стал героем матча. Отрыв «Атлетико» от идущего пятым «Бетиса» вырос до трех очков.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:3
Реал
Голы
Ракитич, 21 (1:0), Ламела, 25 (2:0), Родригу, 50 (2:1), Начо, 82 (2:2), Бензема, 90+2 (2:3)
Севилья
Буну Хесус Навас Акунья (Аугустинссон, 62) Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан Корона (Гудель, 62) Ракитич Ламела (Окампос, 72) Марсьяль (Мир, 41) Гомес (Оливер Торрес, 46)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Кроос Модрич (Начо, 82) Вальверде Камавинга (Родригу, 46) Бензема (Диас, 90+6) Васкес (Асенсио, 82) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Марсьяль 39’, Диегу Карлос 81’, Оливер Торрес 83’  -  Камавинга 31’, Начо 78’, Кроос 90+6’, Диас 90+9’
Судьи
Фернандес (Испания)

То, что «Реалу» в воскресенье придется столкнуться с проблемами, было понятно еще после инфарктной битвы с «Челси» в Лиге чемпионов. Где взять силы еще и на «Севилью», которая поставила на мощный старт и к 25-й минуте забила два мяча? Очень обидные для сливочных, ведь Рикитичу помогла рассыпавшаяся «стенка», а потом случился провал в обороне. Таких дебютов в ла лиге у Мадрида не случалось с сентября 2018 года, причем и тогда дело было на «Рамон Санчес Писхуан». Главное отличие — главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги тогда находился на тренерской скамейке гостей.

Казалось, «Реал» обречен. Даже с точки зрения статистики, потому что схожие ситуации в играх с «Севильей» в ла лиге встречались 22 раза. Итог — ничья и 21 поражение, однако команда в версии Карло Анчелотти имеет какую-то невероятную волю к победе. Да и тренер мастерски управляет игрой. В воскресенье он в перерыве поменял полузащитника Камавингу на Родригу, и бразилец после гола «Челси» снова вернул одноклубников в игру. Плюс, гостей завел отмененный на 75-й минуте гол Винисиуса Жуниора. Изучивший повтор арбитр посчитал, что бразилец подыграл себе рукой, но ситуация получилась неоднозначной.

И тут выстрелил другой джокер — Начо, которому ассистировал еще один игрок обороны — записавший на свой счет два результативных паса Карвахаль. После этого «Реал» уже было не остановить. А Бензема, промахнувшись из идеальной позиции, в компенсированное время уже не имел права свести на нет усилия выдержавшего невероятную паузу и выдавшего пас от линии поля Родригу. У француза уже 25 голов в чемпионате, а «Реал» оторвался от играющей в понедельник «Барселоны» и «Севильи» на 15 очков.

Англия: специалист по полуфиналам

Англия. Кубок. 1/2 финала
17 апр, 18:30. Wembley (Лондон)
Челси
2:0
Кристал Пэлас
Голы
Лофтус-Чик, 65 (1:0), Маунт, 76 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Тиагу Силва, 82) Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Канте, 78) Ковачич (Лофтус-Чик, 26) Маунт (Зиеш, 78) Хаверц (Лукаку, 77) Вернер
Кристал Пэлас
Батленд Уорд Митчелл Гэи Куяте (Миливоевич, 85) Андерсен Эзе Шлупп (Бентеке, 73) Макартур (Олисе, 72) Заа Матета (Айю, 55)
Предупреждения
Хаверц 38’  - 
Судьи
Тэйлор (Англия)

Вторым финалистом Кубка Англии стал «Челси», и это уже шестой финал синих за 15 месяцев работы Томаса Тухеля. Примечательно, что в воскресенье успех синим принесли два воспитанника клубной академии, но если успехи Маунта — дело привычное, то гол вогнавшего мяч в верхний угол Лофтуса-Чика в какой-то степени сюрприз. Дело в том, что в прошлый раз полузащитник забивал за родной клуб в мае 2019 года.

Огромная пауза, но какие важные голы! Почти три года назад Лофтус-Чик отличился в полуфинале Лиги Европы против «Айнтрахта», который лондонцы все-таки превзошли в серии пенальти, а потом выиграли второй по статусу еврокубок. Чтобы история повторилась, «Челси» должен обыграть «Ливерпуль», взяв у красных реванш за проигранный в конце февраля финал Кубка лиги.

Германия: «Бавария» в шаге от титула, Тедеско уже третий

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
17 апр, 16:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
0:3
Бавария
Голы
Лаурсен, 10 (0:1), Гнабри, 45 (0:2), Мусиала, 85 (0:3)
Арминия
Ортега Пипер Рамуш Нильссон Лаурсен (Белло, 39) Шепф (Кастро, 74) Окугава Кунце (Василиадис, 45) Притль Виммер Зерра (Хак, 74)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Дэйвис Ньянзу (Станишич, 46) Киммих Горецка Забитцер (Мусиала, 61) Гнабри (Видович, 89) Левандовски (Шупо-Мотинг, 88) Мюллер (Сане, 61)
Предупреждения
Кунце 25’  -  Ньянзу 45’, Киммих 65’

Любой провал топ-клуба — а именно так выглядит поражение в Лиге чемпионов от «Вильярреала» — порождает волну невероятных слухов и даже охоту на ведьм. Вот и вокруг «Баварии» перед туром было неспокойно, а ряд источников в Германии утверждал, что Левандовски и другие звезды недовольны тренировками и тактикой Юлиана Нагельсманна. Ничего нового, если вспомнить, как в Мюнхене сожрали Карло Анчелотти и Нико Ковача.

Только это все слухи, а в реальности Левандовски проводит один из лучших сезонов в карьере. И как раз он заставил защитника «Арминии» срезать мяч в собственные ворота, а в концовке ассистировал Мусиале. Хотя вопросов относительно игры не осталось в тот момент, когда на седьмой добавленной к первому тайму минуте Гнабри удвоил перевес «Баварии». Означает же успех гостей то, что в следующем туре в случае победы в немецком класико с дортмундской «Боруссией» мюнхенцы официально станут чемпионами в десятый раз подряд.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
17 апр, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:1
РБ Лейпциг
Голы
Собослои, 69 (0:1)
Байер
Градецки Та (Демирбай, 73) Баккер Коссуну Тапсоба Хинкапье (Азмун, 88) Андрих (Аларио, 80) Арангис Паласиос (Паулинью, 74) Шик Диаби
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Мукьеле Хальстенберг (Анхелиньо, 73) Гвардиол Адамс (Хенрикс, 83) Собослои Поульсен (Ольмо, 58) Форсберг (Лаймер, 58) Андре Силва (Нкунку, 46)
Предупреждения
Хинкапье 48’, Андрих 72’  -  Гвардиол 36’

Центральный матч тура в Леверкузене завершился очередным триумфом «Лейпцига», который с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении 14 матчей. Последнюю осечку подопечные Доменико Тедеско допустили еще 2 февраля, причем это была игра с «Баварией», где «быки» дали чемпиону бой (2:3). А против «Байера» гости создали достаточно моментов, чтобы снять все вопросы об исходе игры раньше 69-й минуты. Были и попадание в штангу, и нереализованный выход один на один, после чего очередной результативный балл заработал Нкунку. На этот раз — за передачу, после которой Собослои «шведой» запустил мяч в верхний угол, а «Лейпциг» убрал поверженных «аспириновых» с третьего места. Впрочем, расслабляться «быкам» рано: идущий пятым «Фрайбург» отстает всего на три очка.

Франция: Париж превзошел Марсель

Франция. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Марсель
Голы
Неймар, 12 (1:0), Чалета-Цар, 31 (1:1), Мбаппе, 45+4 (2:1)
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти (Серхио Рамос, 88) Данилу Перрейра Гей (Вейналдум, 80) Мбаппе (Икарди, 90+1) Неймар Месси
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар (Бакамбю, 90+2) Камара Гендузи Жерсон Ронжье (Лирола, 77) Гей (Дьенг, 81) Пайет Дженгиз Юндер (Харит, 46)
Предупреждения
Верратти 17’, Нуну Мендеш 37’, Гей 46’, Неймар 55’, Доннарумма 90+1’, Мбаппе 90+1’  -  Жерсон 21’
Судьи
Летексье (Франция)

Одно из самых жарких противостояний французского футбола получилось не в пример более содержательным, чем нулевая ничья на «Велодроме» в первом круге. А Неймар забил классный гол, выбросившись на диагональ Верратти и поставил в тупик двинувшегося на перехват Пау Лопеса.

Как оказалось, пример оказался заразительным, и коллегу по амплуа решил «поддержать» Доннарумма. Безобразно сыграв на выходе при подаче углового, он позволил Чалете-Цару с ленточки вбить мяч в ворота. Однако к перерыву «ПСЖ» вернул себе лидерство в счете, а реализовавший пенальти Мбаппе с семью мячами стал главным бомбардиром французского класико. Еще одного гола Кильяна лишил микроскопический офсайд, так что и гениально сыгравший в этом эпизоде Месси не досчитался результативного балла.

Могло быть и хуже, однако ВАР в концовке помог Парижу, опять же из-за положения «вне игры» отменивший гол Салиба. Этот успех «ПСЖ» оказался не рядовым — теперь столица в противостоянии с «Марселем» в рамках лиги 1 вышла вперед по количеству побед (33-32).

Нидерланды: десятый кубок ПСВ

ПСВ — «Аякс» — 2:1 (Гутьеррес, 48. Гакпо, 50 — Гравенберх, 23)

ПСВ, проводивший рекордный для себя 53-й матч в рамках одного сезона, сначала лишился отмененного гола, а потом пропустил от ведущего переговоры о переходе в «Баварию» Гравенберха. Тут сразу вспомнились статистические расклады, согласно которым «Аякс» проиграл лишь один из десяти последних матчей с принципиальным соперником, а в финалах Кубка превзошел эйндховенцев три раза подряд.

Однако в этот раз все перевернулось с ног на голову за каких-то две минуты. То, что в этот вечер возможно все, стало понятно, когда после «стандарта» мяч в сетку отправил не забивавший на протяжении двух сезонов Гутьеррес. И тут же «Аякс» сам подарил сопернику гол авантюрным пасом через центральную зону. Вдобавок к этому еще и голкипер стал жертвой финтов Гакпо и не остановил не казавшийся неотразимым дальний удар. Так ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в десятый раз и впервые с 2012 года.

Шотландия: спартаковский след в «Дерби Старой фирмы»

«Селтик» — «Рейнджерс» — 1:2 (Тэйлор, 64 — Арфилд, 78. Старфельт, 114, в свои ворота)

За неделю до старта решающего раунда чемпионата два шотландских гранда сошлись в полуфинале кубкового турнира. И, несмотря на гостевой статус, «Рейнджерс» провел первый тайм с явным игровым преимуществом. «Селтику» несколько раз откровенно везло, как в эпизоде с выстрелом Ландстрема в штангу. Однако перед уходом на перерыв «джерс» потеряли получившего травму Рэмси, а во второй половине оборона гостей прозевала выключение в атаку защитника Тэйлора.

Казалось, все идет не по сценарию Джованни ван Бронкхорста, но тренер внес коррективы, и Арфилду хватило нескольких минут, чтобы из центра штрафной запустить мяч в верхний угол и перевести игру в овертайм. А там фанатов «джерс» свел с ума бывший игрок «Спартака-2» Сакала, заставивший экс-защитника «Рубина» Старфельта поразить собственные ворота. «Рейнджерс» провел уникальную неделю, с интервалом в три дня отыграв по 120 минут и выйдя в полуфинал Лиги конференций, а теперь и в финал Кубка Шотландии.

Статистика дня
8 раз открывал счет в текущем чемпионате Франции нападающий «Лиона» Дембеле.
10 очков набрал в ла лиге «Атлетико», забивая голы после 90-й минуты.
23 гола после стандартов и 13 из них после угловых пропустил в этом сезоне «Лестер». Оба показателя — худшие в АПЛ.
1000-й мяч голландских игроков в АПЛ забил нападающий «Бернли» Вегхорст.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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