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Судейство

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Матч «Андерлехт» — «Генк» будет переигран из-за ошибки судьи

Сергей Разин
корреспондент
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Матч 19-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Генком» (2:1), который прошел 23 декабря 2023 года, будет переигран, сообщается на официальном сайте лиги.

Такое решение принято из-за ошибки арбитра. Гости после матча подали апелляцию на решение ВАР — клубу не дали перебить пенальти, хотя игрок «Андерлехта» вбежал в штрафную до удара.

На данный момент «Андерлехт» с учетом этого матча занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Генк» с 35 очками — на пятой строчке.

ФК Андерлехт
ФК Генк
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