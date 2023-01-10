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Сегодня, 01:58

Жена Малкина об уходе Бэйла из футбола: «Любимый после Бекхэма»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

Анна Кастерова, жена хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина отреагировала на решение бывшего футболиста «Реала» Гарета Бэйла завершить карьеру.

«Любимый после Бекхэма. Британский игрок Гарет Бэйл закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», — написала у себя в Telegram-канале Кастерова.

Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры в понедельник, 9 января. Его последним клубом был американский «Лос-Анджелес», также он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал». Валлиец трижды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Уэльса он доходил до полуфинала Евро-2016 и пробился в финальную стадию ЧМ-2022. Валлийцы сыграли на мировом первенстве во второй раз в истории и впервые с 1958 года.

Гарет Бэйл
Евгений Малкин
Футбол
Хоккей
Анна Кастерова
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