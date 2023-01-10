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Сегодня, 01:46

Бывший вратарь «Локомотива» Якупович перешел в «Лос-Анджелес»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Элдин Якупович.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь «Локомотива» Элдин Якупович перешел в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает официальный сайт клуба.

38-летний швейцарец заключил контракт с клубом до конца 2023 года с опцией продления еще на один год.

Якупович перешел в «Лос-Анджелес» из «Эвертона». Голкипер перешел в английскую команду в сентябре 2022 года и не провел ни одного матча.

Вратарь выступал за «Локомотив» с января 2006 года по август 2007 года, после чего провел полтора года в аренде в швейцарском «Грассхопперсе». Якупович вернулся в московский клуб в июне 2009 года, а в январе 2010 года ушел на правах свободного агента.

Элдин Якупович
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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