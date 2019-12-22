Зе Луиш извинился перед соперником, которого ударил ногой по голове

Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал игрока «Санта-Клары» Нене в матче 1/8 финала Кубка Португалии (1:0). На 21-й минуте экс-форвард «Спартака» в высоком прыжке попал ногой по голове соперника.

Позже Зе Луиш принес личные извинения Нене, сообщает O Jogo. Пострадавший футболист «Санта-Клары» принял извинения, а также рассказал, что обследование не выявило никаких серьезных повреждений.

Жесть в Португалии: Зе Луиш ударил соперника ногой в голову