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Дугалич: Все игроки «Кайрата» хотели бы продолжить работу с Бердыевым

Футболистам «Кайрата» нравится работать с Бердыевым
13:21
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник казахстанского «Кайрата» Раде Дугалич высказал мнение о работе с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

Ранее сообщалось, что футболисты «Кайрата» недовольны слишком оборонительным футболом, который ставит Бердыев.

— Он с нами уже 5 месяцев, — цитирует Дугалича «РБ Спорт». — Мы настроились на футбол, который он ожидает от нас увидеть. Играем так, как раньше играли «Рубин» и «Ростов». Пока всем довольны.

— Его критикую за чересчур оборонительный футбол. Как вы на это смотрите?

— Люди смотрят на это по-разному. Для кого-то это оборонительный футбол, для кого-то — нет. У нас раньше было много проблем с травмированными и заболевшими. Об этом никто толком не знает. Поэтому мы так играли. Но не скажу, что это оборонительный футбол. Многие видят схему не так, какая она есть на самом деле.

— Команде нравится то, что от нее требует Бердыев?

— Конечно, нравится. У нас все опытные футболисты. Они высказали бы свое мнение, если бы так не было. Курбан Бекиевич давно с нами, мы много разговаривали, проводили теории. Мы не ожидали у нас такого тренера. У него есть большой опыт в Лиге чемпионов. Он много рассказывает — мы принимаем. Он правильно и четко все объясняет.

— Говорят, что футболисты им недовольны.

— Кому-то можно хотеть сломать все внутри команды. Но я думаю, такого у нас нет. Это бред какой-то. Мы же один коллектив. Если кому-то что-то не понравится, он об этом скажет.

— Чего вы ждете от остатка сезона? В Лиге конференций пока играется тяжело — одно очко в двух матчах и третье место в группе.

— «Кайрат» за 16 лет первый раз играет в еврокубке. Мы выиграли чемпионат и пришли в Лигу конференций. Да, из-за многих причин не попали в Лигу чемпионов. Но в Лиге конференций у нас тоже сильная группа. У нас есть цель выйти из нее.

Да, в чемпионате у нас осталось мало игр, нет шансов на победу. Но еще остались Кубок и Лига конференций. У «Кайрата» всегда были только наивысшие цели.

— У Бердыева истекает контракт в конце года. Вы хотели бы продолжить с ним работу в 2022 году?

— Конечно. Не только я, но и вся команда этого хочет.

Бердыев назначен главным тренером «Кайрата» 27 мая, подписав контракт до конца 2021 года с возможностью продления. Под его руководством команда не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, попав в Лигу конференций. В чемпионате Казахстана алматинцы занимают третье место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

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16%

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Ювентус
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1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rade-dugalich-vse-igroka-kajrata-hoteli-by-prodolzhit-rabotu-s-berdy-evy-m/

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Роман Шишов все материалы автора

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