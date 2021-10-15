В «Кайрате» сообщили, что все игроки команды поддерживают главного тренера Курбана Бердыева
Пресс-служба «Кайрата» сообщила, что все футболисты клуба поддерживают главного тренера Курбана Бердыева.
Ранее сообщалось, что игроки «Кайрата» недовольны игровой моделью Бердыева.
«В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты «Кайрата» недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь, футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева», — говорится в сообщении.
Бердыев стал главным тренером «Кайрата» 27 мая, подписав контракт до конца 2021 года с возможностью продления. Под его руководством команда не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, попав в Лигу конференций. В чемпионате Казахстана алмаатинцы занимают третье место.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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