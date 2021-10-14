Андрей Тихонов отреагировал на информацию о возможном уходе из «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о своем возможном уходе из команды. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против», который указал, что специалист покинет клуб по окончании сезона.

«У меня действующий контракт с клубом. Что будет дальше — посмотрим. Нет, меня не удивляет информация о моем возможном уходе. Я слишком много знаю, чтобы удивляться. Но я не буду об этом говорить», — сказал Тихонов «СЭ».

50-летний Андрей Тихонов стал главным тренером «Астаны» 16 октября 2020 года.