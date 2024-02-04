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4 февраля, 23:15

Зарема аббревиатурой отреагировала на отставку Витории с поста тренера сборной Египта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» коротко отреагировала на отставку главного тренера сборной Египта Руя Витории.

«Чтд», — сказала Салихова «СЭ».

Сборная Египта под руководством 53-летнего португальского специалиста не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2024. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).

Витория возглавлял национальную команду Египта с лета 2022 года. Его контракт был рассчитан на четыре года. До этого тренер работал в московском «Спартаке».

Сборная Египта по футболу
Зарема Салихова
Руй Витория
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Руя Виторию уволили с поста главного тренера сборной Египта

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