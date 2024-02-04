Зарема аббревиатурой отреагировала на отставку Витории с поста тренера сборной Египта

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» коротко отреагировала на отставку главного тренера сборной Египта Руя Витории.

«Чтд», — сказала Салихова «СЭ».

Сборная Египта под руководством 53-летнего португальского специалиста не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Африки-2024. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).

Витория возглавлял национальную команду Египта с лета 2022 года. Его контракт был рассчитан на четыре года. До этого тренер работал в московском «Спартаке».