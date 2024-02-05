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5 февраля, 08:50

Бензема: «Любой, кто критикует Месси, ничего не смыслит в футболе»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением о критике форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — приводит слова Бензема BeksFCB.

Во время товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге болельщики освистали команду из-за отсутствия Месси на поле. Во втором тайме они скандировали «мы хотим Месси». На игре присутствовало около 38 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что правительство Гонконга осталось недовольно тем, что аргентинский футболист не принял участие в игре.

Карим Бензема
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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