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«Зальцбург» выиграл Кубок Австрии

1 мая 2021, 23:44
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В финальном матче Кубка Австрии «Зальцбург» переиграл ЛАСК. Встреча проходила на стадионе в Клагенфурте и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зальцбурга».

«Зальцбург» в восьмой раз в истории завоевал Кубок Австрии. Все победы команды в финале турнира произошли в последние девять лет (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

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