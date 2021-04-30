Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал в интервью «СЭ» о состоянии 49-летнего Сергея Мандреко. В 2016 году экс-полузащитнику «Памира» и «Рапида», проживающему в Вене, диагностировали боковой амиотрофический склероз — БАС.

— Вы помогаете материально Сергею Мандреко, который пятый год сражается с БАС. В Душанбе сдружились?

— Нет. Когда я за «Памир» играл, Серега был на подходе к основе. Он же на шесть лет моложе. Сблизились мы в Вене. Конкуренция между моей «Аустрией» и его «Рапидом» дружбе не мешала. Когда он закончил карьеру, позвал его ассистентом в «Локомотив». Потом Мандреко вернулся в Австрию, тренировал. А в 2016-м заболел.

— Как вы узнали?

— Моя жена встретила на улице Сергея и его супругу Ингу. Они как раз от врача возвращались... Около года он еще отработал с детишками в клубе ЛАК-Интер. Но затем наступил момент, когда уже не мог передвигаться без посторонней помощи. А сейчас в хосписе.

— Давно?

— С февраля. Условия хорошие, одноместная палата. Стоит это 9 тысяч евро в месяц.

— Расходы покрывает страховка?

— Да. Но все равно в каких-то вещах надо помогать. К сожалению, из-за карантина пускают к Сергею всего на четыре часа в день и только близких родственников — Ингу и Настю, дочку от первого брака. Теперь даже не знаю, когда мне удастся его навестить. Последний раз виделись в прошлом году.

— Где?

— Заезжал к нему домой. С тех пор все общение по телефону. Через Ингу. Сергей уже года полтора не говорит, но выручает специальный компьютер, который трансформирует взгляд в речь.

— БАС — это билет в один конец.

— Да, без шансов на выживание. Болезнь ужасная, страшно видеть, что она делает с человеком. Сначала отказывают ноги, потом руки, пропадет голос. При этом голова светлая, ты до последнего в здравом уме. Не можешь двигаться, говорить — но все понимаешь.

— Инга отмечала в интервью, что Сергей не падает духом.

— Да, он сильный и волевой, продолжает бороться. Но... Возможности организма небеспредельны. Сейчас все чаще плачет. Единственная отдушина — футбол. Смотрит с утра до вечера — Англию и Испанию, Германию и Италию. Ну и российский чемпионат, конечно. Пока я был в «Уфе», наших матчей не пропускал. А после отставки прислал сообщение в мессенджере. Подбодрил.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь