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«Спортинг» победил «Насионал»

00:38
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«Спортинг» в матче 30-го тура чемпионата Португалии обыграл «Насионал» со счетом 2:0.

Отличились Зухаир Феддаль и Жоване Кабрал. Оба мяча были забиты после 83-й минуты, при этом с 66-й минуты лиссабонцы играли в большинстве после удаления Альхассана.

После этого матча «Спортинг» с 76 очками без единого поражения лидирует в турнирной таблице, «Насионал» с 24 очками — на последней строчке.

Чемпионат Португалии. Примейра-лига

30-й тур

«Спортинг» — «Насионал» — 2:0 (0:0)

1 мая. Лиссабон. Стадион: «Жозе Альваладе».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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