«Спортинг» победил «Насионал»
«Спортинг» в матче 30-го тура чемпионата Португалии обыграл «Насионал» со счетом 2:0.
Отличились Зухаир Феддаль и Жоване Кабрал. Оба мяча были забиты после 83-й минуты, при этом с 66-й минуты лиссабонцы играли в большинстве после удаления Альхассана.
После этого матча «Спортинг» с 76 очками без единого поражения лидирует в турнирной таблице, «Насионал» с 24 очками — на последней строчке.
Чемпионат Португалии. Примейра-лига
30-й тур
«Спортинг» — «Насионал» — 2:0 (0:0)
1 мая. Лиссабон. Стадион: «Жозе Альваладе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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