Киммих — о провале Германии на ЧМ-2022: «Тяжело оказаться на дне. Эта неудача серьезно задела меня»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о провальном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира-2022.

«Я не оказался в психологической яме благодаря своим детям. Тяжело оказаться на дне, когда у тебя есть много других забот. У нас были большие цели на этом турнире, и неудача серьезно задела меня. В сборной меньше шансов чего-то добиться, чем на клубном уровне. Но у меня по-прежнему большая мотивация вернуться. Мы ставим перед собой новые цели», — приводит слова Киммиха Radio Hochstift.

На ЧМ-2022 сборная Германии сенсационно не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в группе с Испанией, Коста-Рикой и Японией.

Чемпионом мира в 2022 году стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).