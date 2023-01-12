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Сегодня, 08:39

Главный тренер сборной Португалии Мартинес в ближайшее время встретится с Роналду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в ближайшее время встретится с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Maisfutebol.

По данным источника, специалист уже провел несколько встреч с португальскими футболистами — Тьерри Коррея, Андре Алмейда, Руем Силва и Вильямом Карвалью. В ближайшее время Мартинес встретится и с Роналду.

9 января на пост главного тренера сборной Португалии был назначен Роберто Мартинес. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша.

37-летний Роналду дебютировал за национальную команду в 2003 году в матче с Казахстаном. Всего за сборную Португалии он провел 196 матчей, забил 118 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Источник: Maisfutebol
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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