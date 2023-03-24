Замтаре заявил, что не верит Иранской федерации футбола

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре рассказал историю о том, как в составе женской иранской сборной вышло восемь мужчин.

«Нашей федерации я уже не верю давно. С тех пор как они выпустили в составе женской сборной Ирана восемь мужчин, чтобы выиграть матч. Наша сборная играет в хиджабах и очень сложно рассмотреть, кто есть кто на самом деле. Начиналось все с того, что сначала в составе был один мужчина, потом двое. Но наши руководители и тренеры дошли до того, что решили не мелочиться, и выпустили на матч сразу восемь мужчин. Со временем да, все раскрылось. Мы хорошо опозорились, и над нами смеялся весь мир», — приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».