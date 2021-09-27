Яп Стам уволен с поста главного тренера «Цинциннати»
18:09
Клуб МЛС «Цинциннати» на официальном сайте сообщил, что Яп Стам уволен с должности главного тренера команды. 49-летний голландский специалист возглавлял американский клуб с мая 2020 года.
Временно на должность назначен Тайрон Маршалл.
«Цинциннати» под руководством Стама одержал одну победу в последних 16 играх МЛС.
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