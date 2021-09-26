«Селтик» сыграл вничью с «Данди Юнайтед»

«Селтик» и «Данди Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Шотландии.

У хозяев забил Лиэль Абада, у гостей — Иэн Харкс. «Селтик» набрал десять очков и занимает шестое место. У «Данди Юнайтед» 11 очков и пятая позиция. Лидирует «Рейнджерс» — 16 очков.

Чемпионат Шотландии. Премьершип

7-й тур

«Селтик» — «Данди Юнайтед» — 1:1 (1:1)

Голы: Абада, 16 — Харкс, 18