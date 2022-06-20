Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:50

Колосков о назначении Бердыева в иранский клуб: «Жаль, что не в России»

Колосков поздравил Бердыева с назначением на пост в иранский клуб
Сергей Федоров
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Хотел бы поздравить его. Он добился больших успехов. Любой тренер не должен сидеть без работы. Очень хорошо, что это Иран, он человек верующий, ему там будет комфортно. Единственное — жалко, что не в России. Не так много тренеров его уровня у нас. Не сказал бы, что его прям не хватает, но то, что он смог бы подготовить качественную команду, — это факт», — сказал Колосков «СЭ».

Также 69-летний Бердыев будет техническим директором клуба.

6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», с которым стал бронзовым призером чемпионата страны и победителем Кубка.

Вячеслав Колосков
Курбан Бердыев
2
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов — о Бердыеве: «Уехал и уехал. Пока чемпионат Ирана не привлекал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости