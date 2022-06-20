Колосков о назначении Бердыева в иранский клуб: «Жаль, что не в России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Хотел бы поздравить его. Он добился больших успехов. Любой тренер не должен сидеть без работы. Очень хорошо, что это Иран, он человек верующий, ему там будет комфортно. Единственное — жалко, что не в России. Не так много тренеров его уровня у нас. Не сказал бы, что его прям не хватает, но то, что он смог бы подготовить качественную команду, — это факт», — сказал Колосков «СЭ».

Также 69-летний Бердыев будет техническим директором клуба.

6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», с которым стал бронзовым призером чемпионата страны и победителем Кубка.