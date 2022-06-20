Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Уехал и уехал. Как-то в «Кайрате» не лучшим образом все завершилось. Знаете, как-то равнодушен к новости о назначении. Она меня не заводит в плюс или минус. Это тренерский путь. У каждого свой. Что об этом говорить? Посмотрим, как поработает. Будет интересно — посмотрю. Нет — так нет. Пока чемпионат Ирана не привлекал. Не хватает Бердыева в России? Это дело вкуса. Я об этих вещах не спорю. Кому-то хватает, кому-то нет. Это дело многолетних привычек. Так же можно сказать про Семина, Гаджиева, Газзаева. У каждого свое», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также 69-летний Бердыев будет техническим директором клуба.

6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», с которым стал бронзовым призером чемпионата страны и победителем Кубка.