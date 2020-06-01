Вратарь «Тигреса» Гусман включил в контракт пункт, по которому может вернуться в «Ньюэллс», если туда перейдет Месси

Вратарь «Тигреса» Науэль Гусман рассказал о необычном пункте в своем контракте с клубом.

Аргентинский голкипер может покинуть команду, если в его бывший клуб «Ньюэллз Олд Бойз» перейдет форвард «Барселоны» Лионель Месси.

— Когда я предложил этот пункт, мне ответили согласием, — сказал Гусман в интервью TyC Sports. - Я смогу вернуться в «Ньюэллс», если туда перейдет Месси.